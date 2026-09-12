US Open 2026: Rybakina conquista Nueva York y termina con el reinado de Sabalenka
Elena Rybakina llegó a la final con el número uno del mundo asegurado y abandonó el Arthur Ashe Stadium con algo todavía más valioso: el trofeo del US Open. La kazaja derrotó a Aryna Sabalenka por 6-4, 5-7 y 6-2, después de dos horas y 21 minutos, para conquistar por primera vez el último Grand Slam de la temporada.
Rybakina había garantizado el liderato del ranking tras derrotar a Qinwen Zheng en los cuartos de final. Aquella victoria le dio los puntos necesarios para superar a Sabalenka sin importar lo que sucediera durante el resto del torneo. La WTA hará oficial el cambio de número uno con la publicación de su nueva clasificación.
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La definición enfrentó así a la líder del ranking con la jugadora destinada a ocupar su lugar. También representó una revancha de la final del Abierto de Australia, donde Rybakina se impuso a la bielorrusa al comienzo del año.
Rybakina salió dispuesta a combatir la potencia de Sabalenka con la misma moneda. Protegió su servicio, atacó desde el fondo de la cancha y consiguió el único quiebre del primer parcial. La campeona defensora no pudo recuperar la desventaja y la kazaja aseguró el 6-4.
Sabalenka respondió como la jugadora que había conquistado las dos ediciones anteriores del US Open. La bielorrusa resistió los mejores momentos de su rival y aprovechó una ruptura de servicio en el tramo final para llevarse el segundo set por 7-5. Su posibilidad de convertirse en la primera mujer desde Serena Williams, entre 2012 y 2014, con tres títulos consecutivos en Nueva York seguía con vida.
El tercer parcial, sin embargo, perteneció por completo a Rybakina. La kazaja no permitió que la pérdida del segundo set alterara su plan y volvió a imponer su primer servicio. Sabalenka cedió dos veces su saque y ya no encontró una respuesta ante la profundidad y precisión de su rival. El 6-2 terminó con el intento de tricampeonato y confirmó el nacimiento de una nueva reina en Nueva York.
El servicio marcó una de las principales diferencias. Rybakina conectó 12 aces, ganó casi el 85 por ciento de los puntos disputados con su primer saque y solo concedió una ruptura durante todo el encuentro. Además, convirtió tres de sus 12 oportunidades de quiebre y terminó con 103 puntos ganados, frente a los 90 de Sabalenka.
El título es el tercer Grand Slam de Rybakina, después de Wimbledon 2022 y el Abierto de Australia 2026. La kazaja cerró la temporada de Grand Slams con dos trofeos y quedó a una corona de Roland Garros de conquistar los cuatro grandes torneos al menos una vez.
Rybakina también se convirtió en la tercera mujer desde el año 2000 que gana el Abierto de Australia y el US Open durante una misma temporada, logro que antes alcanzaron Angelique Kerber en 2016 y la propia Sabalenka en 2024.
Rybakina comenzó la temporada de Grand Slams con el trofeo en Melbourne y la terminó en lo más alto de Nueva York. Se marchó del US Open con el título y con el primer puesto del ranking, después de una victoria que confirmó el cambio de mando en el tenis femenil.