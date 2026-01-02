Venus Williams desafía al tiempo y regresa al Abierto de Australia a los 45 años
Venus Williams volverá a caminar por Melbourne Park con 45 años, una edad que en el tenis suele pertenecer a la memoria y no a la competencia. Siete veces campeona de Grand Slam y figura central de una era que transformó el deporte, la estadounidense recibió una invitación para disputar el Abierto de Australia y con ello escribió una nueva línea en la historia del torneo: será la mujer de mayor edad en competir en el primer Grand Slam de la temporada.
Será su regreso al cuadro principal del Abierto de Australia por primera vez desde 2021 y su reaparición en un torneo mayor fuera de Estados Unidos desde 2023. Más allá del dato, el retorno tiene una carga simbólica profunda. Melbourne ha sido un escenario clave en su carrera, desde la final de 2003 hasta su inesperado regreso al partido por el título en 2017, cuando desafió al tiempo y a la lógica del circuito.
“Estoy emocionada de volver a Australia y con muchas ganas de competir durante el verano australiano”, expresó Williams. “He tenido muchísimos recuerdos increíbles allí y estoy agradecida por la oportunidad de regresar a un lugar que ha significado tanto para mi carrera”.
Venus no llega como una exjugadora que busca un último aplauso. Su historia en el tenis se sostiene en la resistencia, la reinvención y la longevidad. Ganadora de cinco títulos de Wimbledon y dos del Abierto de Estados Unidos, también conquistó cuatro campeonatos de dobles en Melbourne, siempre con la impronta de una competidora que entendió el juego como una afirmación personal.
Con esta aparición, Williams superará el registro de la japonesa Kimiko Date, quien compitió en el Abierto de Australia con 44 años en 2015. El dato no es menor: en un deporte que acelera el retiro femenino, Venus vuelve a desafiar los márgenes físicos y culturales del alto rendimiento.
Su preparación comenzará en el Auckland Classic, torneo previo al Abierto de Australia, que se disputará del 18 de enero al 1 de febrero. El regreso se da después de su participación en el Abierto de Estados Unidos del año pasado, que marcó el final de una pausa de 16 meses fuera del circuito.
A los 45 años, Venus Williams no persigue récords ni validaciones. Persigue competencia. Su presencia en Melbourne no responde a la nostalgia, sino a una convicción que ha definido toda su carrera: mientras exista la posibilidad de jugar, el tenis sigue siendo un espacio donde ella pertenece.