Venus Williams sufre su 17ª derrota consecutiva; es 597 en el ranking WTA
La veterana tenista estadounidense Venus Williams, exnúmero 1 mundial y ganadora de siete Grand Slams, sufrió su 17ª derrota consecutiva en el circuito tras perder este lunes ante su compatriota Mary Stoiana, en primera ronda del torneo de Hong Kong.
La mayor de las hermanas Williams, de 46 años, fue derrotada por 6-2 y 6-3 por Stoiana, una jugadora hasta ahora casi desconocida que ocupa actualmente el puesto 114 del ranking y que nunca ha ganado un torneo.
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Williams, pese a contar con el apoyo del público, no pudo evitar una nueva derrota en una serie que la ha llevado a caer al puesto 597 del ranking WTA.
Venus no gana un partido de individuales en el circuito WTA desde julio del año pasado.
La semana pasada perdió en sets corridos en el Abierto de Guangzhou ante la adolescente austríaca Lilli Tagger.
Antes de eso, Williams disputó por última vez el US Open, en agosto, donde cayó en primera ronda ante Sofia Kenin, nuevamente sin ganar un solo set. AFP