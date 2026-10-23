Tigres, cerca de quedar sin Liguilla por primera vez desde la era pre-Gignac

Desde la época en que Alan Pulido y Lucas Lobos eran sus referentes en la delantera, Tigres no se queda sin Liguilla... hasta muy probablemente este torneo.

Los felinos que en la última década marcaron verdadera huella en la historia del futbol mexicano están cerca de consumar un fracaso similar al que dio pie a su renacimiento glorioso.

Hoy en la posición 14, con Cruz Azul y América como sus últimos dos rivales en el calendario de la fase regular, el equipo regiomontano está ante un escenario catastrófico de acuerdo a los estándares que manejaron en los últimos años.

La última vez que no clasificaron a Liguilla fue en el Clausura 2014, si bien en el Clausura 2021 tampoco llegaron a Cuartos de Final, pero sí avanzaron al Repechaje, donde fueron eliminados por el Atlas.

De aquel Clausura 2014 a la fecha habrán pasado 12 años y una cantidad de episodios memorables. Los Tigres que no tuvieron Liguilla aquella vez aun no contaban con André-Pierre Gignac ni con Nahuel Guzmán, y sí en cambio con veteranos como Carlos Salcido o el portero Sergio “Matute” García, además de los mencionados Pulido y Lobos.

La diferencia es que aquella temporada, pese al fracaso en la Liga MX, conquistaron la Copa MX al vencer a Alebrijes de Oaxaca en la Final. Esta vez, una eliminación podría dejar a Tigres sin un título que compense su irregularidad.

De Lucas Lobos y Pulido a Gignac y Nahuel

En el Clausura 2014, Tigres era dirigido por Ricardo Ferretti y contaba con un plantel que ya había conquistado el Apertura 2011, pero que todavía estaba lejos del dominio que alcanzaría durante la siguiente década. Esa vez no accedieron a Liguilla porque terminaron en el lugar 14, el mismo que ocupan ahora.

Tras ello, la directiva encabezada por Alejandro Rodríguez y Miguel Ángel Garza emprendió una reestructuración y mientras Lucas Lobos fue transferido al Toluca, Pulido entró en conflicto contractual con el club después del Mundial de Brasil y emigró a Grecia, además de que también salieron veteranos como Salcido.

Pero llegaron Nahuel Guzmán, quien se convertiría en uno de los pilares de la siguiente etapa, y refuerzos como Joffre Guerrón, para dar respuestas inmediatas, ya que en el Apertura 2014, Tigres terminó como sublíder y alcanzó la final, aunque perdió el título ante América. Luego en el Clausura 2015 fue superlíder.

Ese mismo año llegaron André-Pierre Gignac, Javier Aquino y Jürgen Damm. Con ellos, Tigres disputó la final de la Copa Libertadores frente a River Plate, después de una campaña en la que Guerrón fue reconocido como uno de los jugadores más destacados del torneo.

La transformación terminó por convertirse en la etapa más exitosa de la institución, pues antes de la llegada de Gignac, Tigres había ganado tres títulos de Liga MX, pero tras ello conquistó otros cinco.

¿El fin de otra etapa en Tigres?

Aunque Tigres ha mantenido una presencia constante en las fases finales, el tropiezo del Clausura 2021 en que fue eliminado en Repechaje también tuvo otro consuelo, ya que ese mismo semestre el plantel había disputado la final del Mundial de clubes contra el Bayern Munich.

De cualquier modo esa eliminación coincidió con el final de la etapa de Ricardo Ferretti como entrenador, el fin de un ciclo de 11 años, pues había llegado en 2010. En su lugar se incorporó Miguel Herrrera.

Tras la salida del Tuca, el equipo ha tenido a 8 entrenadores, ninguno de los cuales ha durado más de un año y medio, pues al Piojo le siguieron Diego Cocca, Chima Ruiz (interino), Siboldi, Paunovic, Guido Pizarro, Hernán Elizondo (interino) y ahora Víctor Manuel Vucetich.

Con este último al mando, el Apertura 2026 amenaza con dejar un resultado más severo y difícilmente podría sostenerse la fórmula Vucetich como entrenador y vicepresidente deportivo, pues a lo largo del torneo han llegado a caer incluso hasta la posición 16.