Tigres vs Toluca: Un choque que busca convertirse en nueva rivalidad de Liga MX

Tigres y Toluca se enfrentarán en esta jornada 11 en un duelo que se ha consolidado como una de las rivalidades más intensas de la época reciente en el futbol mexicano. Ambos equipos se han acostumbrado en la última década a disputar las fases finales y, por ello mismo, han chocado en ellas disputando hasta tres títulos, dos de ellos en menos de un año.

El partido se celebrará este viernes 9 de octubre en el Estadio Universitario de la UANL a las 21:00 horas. Por un lado, los escarlatas, con 20 puntos, buscan mantener su buen paso y afianzarse en el liderato del torneo por al menos una fecha más. Mientras tanto, los felinos con 10 unidades, tras un complicado inicio de campaña, buscan remontar posiciones para asegurar su boleto a la liguilla.

Tres finales disputadas entre Tigres y Toluca

La primera vez que disputaron un título data del 12 de enero de 2005, cuando ambos equipos se midieron en la InterLiga. Cabe recordar que dicho certamen, celebrado de 2004 a 2010, servía como clasificatorio para la Copa Libertadores. En aquel duelo, las anotaciones de Irenio Soares y Javier Saavedra le dieron la victoria por 2-0 a la UANL.

A pesar de esperar dos décadas desde aquella derrota, en el Apertura 2025 el Toluca por fin obtuvo su revancha en una de las finales con mayor drama en el balompié nacional. Ambos cuadros se enfrentaron por el título de liga de dicho torneo, donde tras un global de 2-2 definieron al campeón desde el manchón penal. La tanda se prolongó hasta las 24 ejecuciones, una docena por bando, hasta que Alexis Vega, en su segunda oportunidad al cobro, puso el 9-8 definitivo para el triunfo de los Diablos y un histórico bicampeonato de los del Estado de México.

Pero este no fue el final del historial de cruces por un campeonato. El pasado 30 de mayo volvieron a verse las caras en el Nemesio Diez para disputar la gran final de la Concachampions 2026. Una vez más, tras empatar 1-1 a partido único, la tanda de penales definió al ganador. En la muerte súbita, Toluca se impuso por 6-5, con el portero Luis García Palomera como la gran figura tras detener el cobro decisivo.

* Final InterLiga 2005: Tigres 2–0 Toluca

* Final Apertura 2025: Toluca 2–2 (9–8 penales) Tigres (0-1 ida / 2-1 vuelta)

* Final Concachampions 2026: Toluca 1–1 (6–5 penales) Tigres

Dominio de Toluca sobre Tigres en el historial y en duelos recientes

Pero la rivalidad no se limita a la disputa de copas. Tanto universitarios como mexiquenses han protagonizado espectáculos de gran intensidad en torneos regulares y liguillas. En lo que va del siglo XXI se han medido en 70 ocasiones, con ventaja para los Choriceros con 33 victorias, a cambio de 20 triunfos felinos y 17 empates.

En la época reciente, Toluca sigue liderando la serie con cuatro victorias en los últimos 10 partidos. Aun así, Tigres ha vendido cara cada derrota, ganando en tres oportunidades y haciendo sufrir a los escarlatas en el proceso:

* 03/03/2024: Toluca 2–1 Tigres UANL – Liga MX (Clausura, Jornada 10)

* 07/11/2024: Tigres UANL 2–1 Toluca – Liga MX (Apertura, Jornada 16)

* 02/02/2025: Toluca 1–0 Tigres UANL – Liga MX (Clausura, Jornada 5)

* 15/05/2025: Tigres UANL 1–1 Toluca – Liguilla Clausura (Semifinal, Ida)

* 18/05/2025: Toluca 3–0 Tigres UANL – Liguilla Clausura (Semifinal, Vuelta)

* 27/07/2025: Toluca 3–4 Tigres UANL – Liga MX (Apertura, Jornada 3)

* 12/12/2025: Tigres UANL 1–0 Toluca – Liguilla Apertura (Final, Ida)

* 15/12/2025: Toluca 2–1 Tigres UANL (9–8 penales) – Liguilla Apertura (Final, Vuelta)

* 18/01/2026: Tigres UANL 0–0 Toluca – Liga MX (Clausura, Jornada 3)

* 31/05/2026: Toluca 1–1 Tigres UANL (6–5 penales) – Copa de Campeones Concacaf (Final)