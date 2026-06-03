Tim Payne y John Placide, el ‘crossover’ que refleja la nueva realidad mundialista
Un partido en el que coincida el recientemente popular Tim Payne, con el portero recordado como verdugo de la Selección Mexicana, Johnny Placide, era difícil de imaginar, y menos durante la preparación previa al Mundial en el que tanto Nueva Zelanda como Haití están clasificados.
Este martes ambos personajes se enfrentaron en Miami en el que además fue el primer enfrentamiento en la historia entre ambos países, dos equipos que normalmente no reciben el foco futbolístico, pero que esta vez estuvieron en el Chase Stadium, de Fort Lauderdale, ya en territorio donde jugarán la Copa del Mundo.
Payne saltó a la fama de la noche a la mañana, luego de que un influencer argentino especialista en futbol, Valen Scarsini, le pidió a sus seguidores que hicieran famoso al futbolista menos popular de quienes jugarán el Mundial.
Fue así que el defensa del Wellington Phoenix pasó de tener 4 mil seguidores en Instagram, a 4.6 millones en menos de dos semanas, y por lo que de repente un Haití vs. Nueva Zelanda de preparación para el Mundial generó expectativa en buena parte del mundo.
Por lo mismo, Scarsini incluso fue invitado al partido de este martes en Miami, que debió empezar cerca de 40 minutos tarde, con muchos medios dando cuenta de los acontecimientos puntuales del partido, debido a una tormenta eléctrica. Al final, Haití goleó 4-0.
Por el lado de los caribeños, el interés desde nuestro país apuntó directamente hacia uno de los grandes verdugos en la historia de la Selección Mexicana: el veterano guardameta de 38 años, Johny Placide.
El actual portero del SC Bastia de la Ligue 2 de Francia fue quien atajó aquella noche del 2008 conocida como el "Fantasma de Carson", cuando el Tri Sub 23 fracasó en su intento por clasificar a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, con Hugo Sánchez al mando.
El conjunto haitiano llega al Mundial con el entusiasmo que implicó volver tras 52 años de ausencia, luego de que su primera y última Copa del Mundo había sido la de Alemania 1974. Ahora además regresa luego de una eliminatoria sui géneris, ya que no disputó ninguno de sus juegos de local verdaderamente en casa, sino básicamente en Curazao, dada la falta de condiciones en la isla, por una crisis de seguridad e inestabilidad política.
Tras su clasificación histórica, Haití quedó en el dificilísimo Grupo C, donde enfrentará a Brasil y Marruecos, dos miembros del Top Ten del más reciente Ranking de FIFA, así como a Escocia.
Por su parte, Nueva Zelanda regresa al Mundial después de no conseguir boleto desde el 2014. Esta será apenas su tercera participación, en la que buscará la primera victoria en su historia en esta competencia, además de su primera ocasión en que supere la Fase de Grupos. Ahí se encontrará con Bélgica, Egipto e Irán, en el sector G, con un panorama complejo pero no tanto como el de Haití, sobre todo porque a los Dieciseisavos de Final avanzarán ocho de los doce mejores terceros lugares de grupo.