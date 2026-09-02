'Todo dependía de apretar un botón'; directivo del Mónaco lamenta fichaje caído de Erik Lira
El sueño europeo de Erik Lira terminó en las últimas horas del mercado de fichajes francés por una cadena de decisiones que el mediocampista de Cruz Azul no podía controlar. Thiago Scuro, director deportivo del Mónaco, explicó cómo se desmoronó una operación que parecía lista para cerrarse.
El fichaje de Lira dependía por completo de la salida de Folarin Balogun, pues el Mónaco necesitaba vender o ceder al delantero estadounidense al Everton para liberar una plaza de extracomunitario, la misma que requería Lira para poder ser registrado. El acuerdo con el Everton parecía cerrado. "El jugador estaba listo para viajar. Todo dependía literalmente de pulsar un botón", dijo Scuro.
Pero el Everton pidió una segunda revisión médica a Balogun en el último momento, mientras el tiempo del mercado se agotaba. Ahí entró el Chelsea, que sabía que el Mónaco necesitaba el dinero y ofreció comprar a Lamine Camara, otro jugador que el club monegasco prefería conservar, para resolver el problema económico. El Mónaco aceptó, pero minutos después, el Everton se convenció de fichar a Balogun.
Así, el Mónaco rechazó al Chelsea, y cuando todo parecía encaminarse de nuevo hacia Lira, Balogun se echó para atrás, molesto por el trato del Everton y por las dudas sobre su estado físico, por lo que decidió quedarse en Mónaco. Entonces el mercado francés cerró y Lira nunca pudo ser registrado.
"Tener que llamar al jugador y decirle 'lo siento, no pudimos concretarlo' es, en el plano humano, una parte muy dura del trabajo", reconoció Scuro. El director deportivo dejó en claro que el Mónaco sigue interesado en Lira y lo seguirá de cerca, pero que no puede pedirle que espere. "No estamos en condiciones de pedirles que aguarden. Hay muchos factores internos que resolver todavía." Entre ellos, buscarle salida a Balogun en alguna liga con mercado todavía abierto, porque el club necesita el dinero que generaría su préstamo o venta.
Así, el mexicano permanecerá en Cruz Azul, al menos de aquí hasta el mercado invernal, cuando podría reactivarse el interés del Mónaco. "Realmente espero que dé un paso firme y positivo hacia el máximo nivel en Europa. Se lo merece; es una persona increíble", dijo Scuro sobre Lira.