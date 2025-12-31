Tom Brady, el reloj ya corre para ti
Mientras Tom Brady cerraba una sólida transmisión el domingo en Buffalo —con un solo guante—, su atención sin duda se dirigió, o ya estaba inclinándose, hacia el draft de la NFL. Impulsado por un rápido movimiento administrativo que dejó fuera del campo a los dos mejores jugadores de Las Vegas, un equipo de los Raiders sin vida fue ampliamente superado por los Giants, un conjunto que no había ganado como visitante desde el 5 de enero, en un partido intrascendente de final de temporada contra los Eagles en Filadelfia.
Esto prácticamente aseguró a los Raiders la primera selección del draft en un momento crítico. La franquicia no ha llegado a los Playoffs desde 2021, bajo el entrenador interino Rich Bisaccia. ¿Antes de eso? En 2016, con Jack Del Rio. ¿Y antes de eso? Su temporada de Super Bowl en 2002. Los Raiders se han convertido en un caso de estudio de desorden de identidad, probando tantas personalidades distintas en tan poco tiempo que las piezas que quedan son meros sobrevivientes, no cimientos sobre los cuales construir.
Es un equipo que ha carecido de una identidad clara de forma constante desde el cambio de milenio. Venderle a Brady un atractivo porcentaje de propiedad minoritaria fue una forma muy costosa, compleja y ruidosa de intentar cambiar eso.
Brady, el mejor mariscal de campo en la historia de la NFL, ahora tiene la oportunidad de seleccionar a un quarterback en lo más alto del draft. Tiene la posibilidad de traspasar a su mejor jugador, ligeramente inconforme (Maxx Crosby), antes del draft, y muy probablemente contará por segundo año consecutivo con la oportunidad de ayudar a contratar a un entrenador en jefe y a conformar su cuerpo técnico.
Es justo decir que el primer intento de Brady de hacer casi todo esto —elegir al mariscal de campo, reclutar entrenadores, gestionar la estrategia general y el rumbo del equipo— fue lo suficientemente malo como para que los Raiders terminaran con la primera selección del draft. Pete Carroll está, en el mejor de los casos y siendo amables, en la cuerda floja.
El coordinador ofensivo Chip Kelly fue despedido a mitad de temporada. Geno Smith retrocedió de manera considerable respecto a su nivel mostrado en Seattle. La selección de primera ronda Ashton Jeanty aparece muy abajo en las listas de apuestas para el Novato Ofensivo del Año. Necesita 112 yardas por tierra la próxima semana para superar las 1,000 en su temporada de novato, y ni siquiera es el corredor con mejores probabilidades de ganar el premio.
También es seguro decir que esta será, sin duda, la gran historia de la temporada baja. Aunque Brady disfruta la atención de manera selectiva, no hay forma de que evite que sus huellas queden firmemente ligadas al futuro inmediato de los Raiders, lo cual, dependiendo de cómo lo maneje, podría alterar el rumbo de la franquicia durante la próxima década.
En agosto, un documental de Amazon Prime sobre otro equipo del que Brady es copropietario, el Birmingham City, mostró un momento en el que el exmariscal cuestionaba la ética de trabajo del entrenador del equipo, Wayne Rooney. Aunque Rooney probablemente no sea trascendente al nivel de Brady, sí es, sin duda, igual de famoso (los futbolistas suelen tener una mayor valoración de reconocimiento a nivel global). Rooney sugirió que Brady realmente no entendía el deporte ni sus biorritmos.
Sin embargo, sí reconoció que Brady entiende perfectamente lo que implica una ética de trabajo incansable.
Este es el contexto de una temporada baja en la que el exquarterback deberá tomar una decisión fascinante: abrazar los reflectores y su aparentemente desproporcionado rol dentro de la organización, o permitir que las personas que contrató lo hagan. A inicios de la temporada, se vio a Brady usando audífonos durante un partido de los Raiders en horario estelar, lo que desató una tormenta de críticas (justificadas) sobre su doble rol como propietario minoritario con aparente influencia en el plan de juego y como comentarista con acceso a jugadores y personal de otros equipos. Brady se molestó lo suficiente por las críticas como para responder de una forma que enternecería a cualquier millennial veterano: con una publicación en su boletín personal.
Queda claro, no obstante, que señalar la falta de esfuerzo en otros eleva el estándar de lo que Brady espera de sí mismo a nivel profesional como exatleta que ahora asume un rol directivo. Aunque, de nuevo, no creo que esto sea necesariamente justo, ¿podemos usar los mismos juicios rápidos que Brady aplicó a Rooney como base para evaluar cómo enfrentará esta temporada baja?
¿Lo llevará su ética de trabajo a visitar campus universitarios? ¿A entrenamientos de quarterbacks? ¿A Mobile para el desgaste del Senior Bowl? ¿A Indianápolis para el intercambio de información del Combine de la NFL? Aunque el equipo cuenta con un gerente general —y uno muy competente— como John Spytek, el peso de la presencia de Brady y su insistencia casi constante en la implacabilidad lo atan de forma inseparable al resultado de esta temporada baja.
En otro de los vehículos mediáticos de Brady —una serie de comerciales televisivos para Fox— se le ve conduciendo un auto deportivo y elogiando la dureza de sus conciudadanos. Sentado al volante y con gafas de sol, suele lamentar que ganar es un negocio solitario.
Con tanto en juego para los Raiders, puede que descubra cuán solitario puede llegar a ser. O, en su defecto, cuántas críticas recibirá por intentar seguir viviendo múltiples vidas a la vez: copropietario, comentarista y aspirante a arquitecto de un equipo, mientras mantiene los lujos de la vida de un millonario retirado.
Ahora el reloj corre para ti, Tom.