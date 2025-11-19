Tonatiu López da un giro histórico: deja los 800 m tras 20 años y se lanza a los 1,500 rumbo a Los Ángeles 2028
El atleta olímpico Tonatiu López reveló su decisión de cambiar de prueba después de 20 años compitiéndoos en los 800 metros, donde ha sido multicampeón nacional y ha competido en Juegos Olímpicos.
Su nuevo objetivo es participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en los mil 500 metros planos, buscando también un podio en los Juegos Centroamericanos de República Dominicana.
“Estaba mejorando mucho. Me estaba yendo bien en las pruebas de mil metros con niveles de lactato muy bueno y no nos daban esos resultados en los 800. Analizamos que podíamos intentarlo en los mil 500 metros”, comentó Tonatiu en videoconferencia.
"El objetivo es llegar a Los Ángeles 2028, meternos al podio en los Centroamericanos. Es un reto del que estoy emocionado y es aire fresco".- Tonatiu López, atleta mexicano
"Muy diferente, son otras distancias. Es una prueba donde se ocupa cierto volumen de entrenamiento. Será un reto muy interesante".- Tonatiu López
Reconoce que será una tarea difícil debido a su larga trayectoria en los 800 metros, pero lo ve como un reto emocionante y “aire fresco”. Expresa gran emoción y lo describe como un "reto" debido a que la nueva prueba es casi el doble de distancia, lo que implica entrenamientos más largos y una capacidad mental diferente.
Esta decisión se basa en que, a pesar de los óptimos entrenamientos en los 800 metros, no lograba los tiempos esperados, mientras que en las pruebas de mil y 2 mil obtenía excelentes resultados, lo que surgió un paso lógico hacia los mil 500 metros, aprovechando su velocidad y experiencia.
"Con este nuevo cambio y mentalidad estoy acabando bien el 2025".- Tonatiu López
A principio de la temporada del año pasado corrió los mil 500 metros por primera vez en mucho tiempo, logrando 3’40’’. Este resultado fue sorprendente porque no había entrenado específicamente para esta distancia y venía de un campamento enfocado en volumen, no en velocidad.
A pesar de que su coach no esperaba un buen tiempo, esta marca le dio la pauta para considerar seriamente el cambio a los mil 500 metros como un paso lógico en su carrera y con el objetivo de llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Su meta inmediata es correr por debajo de 3:35 para clasificar al Campeonato Mundial Bajo Techo en Polonia, en marzo próximo. Su primera competencia será en Nuevo León el 13 de diciembre. A largo plazo busca correr alrededor de 3:33 para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y señala que los tiempos entre 3:30 y 3:38 son competitivos para medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y en Juegos Panamericanos.
"Este 2025 fue un año muy difícil para mí. No pude terminar la temporada por temas personales. Uno tiene que ser más flexible y priorizar cosas y eso me abrió la puerta para este nuevo reto".- Tonatiu López