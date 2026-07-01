Tormenta eléctrica posterga inicio del México vs. Ecuador; silbatazo inicial sería a las 20:00 horas
Una tormenta eléctrica en la Ciudad de México obligó a que se postergara el inicio del partido entre México y Ecuador por los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca.
El duelo estaba previsto para iniciar a las 19:00 horas, pero el clima en la capital del país no ha sido favorable este martes, ya que además de la lluvia también se han reportado relámpagos.
Por este motivo, la organización activó el protocolo de seguridad y, según la última actualización de FIFA, los jugadores iniciarán el calentamiento a las 19:04 horas, para que el juego comience a las 20:00, tiempo del centro de México.
La lluvia comenzó alrededor de las 17:30 horas y obligó a activar el protocolo dentro del estadio. Voluntarios de la FIFA, con megáfonos, pidieron a los aficionados resguardarse en los túneles, aunque varios asistentes hicieron caso omiso a la indicación.
La insistencia aumentó conforme la tormenta se acercaba. Una de las voluntarias, al ver que algunas personas seguían en las tribunas, tomó el megáfono y lanzó una petición desesperada: “Por amor de Dios, protéjanse”.
Aun con la fuerte lluvia y la amenaza eléctrica, algunos aficionados mexicanos encontraron espacio para el ambiente de estadio. Entre gritos y risas, le echaron bulla a un seguidor ecuatoriano, al que intentaron “volar” en medio de la espera, mientras otros buscaban refugio en los pasillos.
La medida también alcanzó a la prensa, a la que se le recomendó permanecer dentro del Centro de Medios. Desde ahí, cada 15 minutos se entregaron actualizaciones sobre el estado del partido, cuyo inicio terminó retrasado por las condiciones climáticas.
¿Cuál es el protocolo en caso de tormenta eléctrica?
El protocolo inicia cuando se detecta el primer rayo en un área de 13 kilómetros a la redonda. A partir de ese momento se suspende de forma inmediata la actividad y se da la orden de que todos los jugadores vayan a los vestidores, o que no salgan del mismo, mientras que en la medida de lo posible el público debe abandonar las gradas.
Para que un partido mundialista pueda reanudarse se llevan a cabo los siguientes pasos:
* Una pausa de 30 minutos. Si no hay más relámpagos, el partido se reanuda.
* Si vuelve a caer un rayo a 13 kilómetros a la redonda, se reiniciará el conteo de seguridad de 30 minutos.
* El partido se reanudará hasta que pasen 30 minutos sin relámpagos en el área circundante. Por ello, la pausa puede extenderse por más tiempo hasta que sea seguro.
Sin embargo, este caso el partido no iniciará después de que haya un lapso de media hora sin actividad eléctrica, ya que cuando pasen esos 30 minutos los jugadores saldrán a calentar, para luego esperar alrededor de 50 minutos más para el silbatazo inicial.
Es así que por el momento el encuentro deberá iniciar alrededor de las 20:00 horas, luego de que cerca de las 19:00 los jugadores aún permanecían en los vestidores, sin poder salir a calentar.
El segundo juego del Mundial que activa el protocolo
Hay que recordar que el pasado 22 de junio, el duelo de la fase de grupos entre Francia e Irak pasó por la misma situación. Aquel juego que se celebró en Filadelfia, fue suspendido al medio tiempo y reanudado tras más de dos horas, por seguridad de los jugadores y los aficionados.