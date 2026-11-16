Tres Grandes Premios y 75 puntos: todo lo que aún se juega la Fórmula 1 en 2026

Kimi Antonelli y Mercedes ya aseguraron los campeonatos, pero la temporada 2026 de la Fórmula Uno todavía conserva varias peleas abiertas. Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi definirán al subcampeón, los puestos restantes del campeonato de constructores y el destino de Cadillac, que llegará a las últimas tres carreras con Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas todavía en busca del primer punto en la historia de la escudería.

El calendario terminará con tres competencias en fines de semana consecutivos. Ninguna contará con carrera sprint, por lo que cada piloto podrá sumar un máximo de 75 puntos y cada equipo tendrá 129 disponibles si consigue tres dobletes. Esa cantidad ya no alcanza para cambiar a los campeones, pero sí permite transformar por completo el orden detrás de ellos.

Antonelli afrontará el cierre sin la presión del campeonato, aunque todavía conserva un objetivo atractivo. El italiano ha ganado nueve carreras y necesita una victoria más para terminar su campaña de coronación con una cifra de dos dígitos. Mercedes, por su parte, encabeza la clasificación de constructores con 652 puntos y ya no puede ser alcanzado por Ferrari.

Cinco pilotos todavía persiguen el subcampeonato

Max Verstappen llega a Las Vegas como el principal candidato para terminar segundo. El neerlandés suma 279 puntos, pero su posición todavía no está asegurada. George Russell aparece a 17 unidades, Lewis Hamilton a 18, Charles Leclerc a 30 y Lando Norris a 33.

La diferencia entre Verstappen y Norris significa que solamente 33 puntos separan del segundo al sexto lugar. Russell y Hamilton, además, están divididos por una sola unidad. Un abandono o una victoria puede alterar varias posiciones en una tarde y convertir el subcampeonato en la batalla más importante de la recta final.

Verstappen intentará completar la recuperación de Red Bull después de un inicio de temporada en el que el equipo quedó lejos de Mercedes y Ferrari. Russell y Hamilton buscarán cerrar el año como el mejor acompañante de Antonelli, mientras Leclerc y Norris necesitan tres fines de semana casi perfectos para superar al cuatro veces campeón.

La pelea también continúa entre los constructores. Ferrari ocupa el segundo lugar con 510 puntos, seguido por Red Bull con 415 y McLaren con 398. La escudería italiana conserva una ventaja de 95 unidades sobre Red Bull, pero el subcampeonato todavía no está asegurado porque permanecen 129 puntos en disputa.

Mucho más cerrada aparece la lucha por el tercer puesto. Red Bull solamente supera por 17 puntos a McLaren, una diferencia que puede desaparecer en una sola carrera. Más abajo, Haas y Audi están separados por tres unidades en la disputa por el séptimo lugar, mientras Williams mantiene cinco de ventaja sobre Aston Martin.

Checo Pérez y Cadillac conservan una última oportunidad

Las tres carreras también representan las últimas oportunidades de Cadillac para abandonar el fondo de la clasificación. La escudería estadounidense no ha sumado puntos en su primera temporada y ocupa el undécimo lugar, siete unidades detrás de Aston Martin.

Bottas consiguió el mejor resultado del equipo con el decimotercer puesto de China, mientras Checo alcanzó como mejor posición dos decimocuartos lugares. El mexicano terminó decimoctavo en Brasil y llegará a Las Vegas con la posibilidad de cambiar el balance deportivo de un año dedicado principalmente a construir la estructura del proyecto.

Cadillac no ha presentado una actualización importante desde Austria y concentró buena parte de sus recursos en su siguiente monoplaza. Aun así, un décimo puesto bastaría para obtener su primer punto. Para abandonar el último lugar necesitaría sumar por lo menos ocho unidades, siempre que Aston Martin no incremente su cuenta.

Las Vegas tendrá un significado adicional porque será la tercera carrera celebrada en Estados Unidos durante la temporada y el último compromiso de casa para Cadillac. Su trazado de 6,201 kilómetros y 17 curvas favorece la velocidad máxima, un factor que podría ofrecerle una oportunidad si consigue aprovechar los largos sectores a fondo y controlar la temperatura de los neumáticos durante la noche.

Tres circuitos distintos para cerrar el año

El primer capítulo será el Gran Premio de Las Vegas, programado del 19 al 21 de noviembre. La carrera se disputará el sábado por la noche en horario local sobre un circuito urbano que atraviesa el Strip y alcanza velocidades promedio comparables con las de Monza. Serán 50 vueltas y casi 310 kilómetros de competencia.

Una semana después llegará Qatar. Lusail presenta un desafío completamente diferente: 57 vueltas, curvas rápidas y una elevada exigencia lateral para los neumáticos. Su recta principal supera el kilómetro de longitud, pero el resto del trazado obliga a los pilotos a mantener precisión y estabilidad durante secuencias prolongadas de alta velocidad.

Abu Dhabi cerrará la campaña del 4 al 6 de diciembre. Yas Marina tendrá 58 vueltas y ofrecerá la última oportunidad para resolver todas las posiciones pendientes. Su extensa recta entre las curvas cinco y seis favorece los rebases, mientras el sector final suele castigar cualquier error de preparación o estrategia.

Calendario restante de la Fórmula Uno 2026

Gran Premio de Las Vegas: 19 al 21 de noviembre

● Gran Premio de Qatar: 27 al 29 de noviembre

● Gran Premio de Abu Dhabi: 4 al 6 de diciembre