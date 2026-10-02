Tuchel admite que caso Manchester City es el tema de conversación en el equipo inglés

El seleccionador de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel, admitió este viernes que el caso del Manchester City, considerado culpable de graves infracciones financieras, está siendo el gran tema de conversación en la concentración, aunque no afectará al partido del sábado ante Croacia.

Una comisión independiente mandatada por la Premier League presentó sus conclusiones a comienzos de esta semana y provocó un terremoto en el futbol inglés al considerar al club culpable de más de un centenar de cargos por graves irregularidades financieras.

El Manchester City, el club dominante de la Premier League en los últimos 15 años, se enfrenta a duras sanciones que podrían incluir la expulsión de la máxima categoría.

Marc Guehi y Elliott Anderson son los únicos dos jugadores del City que permanecen en la lista de Tuchel para el partido de la Liga de Naciones en Rijeka, después de que Nico O'Reilly se viera obligado a abandonar el grupo por una lesión.

"Por supuesto que los jugadores hablan de ello, y los jugadores del City hablan de ello, y nosotros hablamos con ellos", admitió Tuchel en la conferencia de prensa previa al duelo contra Croacia.

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No obstante, el técnico aseguró que no tendrá influencia sobre el césped: "Están listos para salir mañana, eso es lo que demuestran sobre el campo y eso es lo que muestran en la concentración, pero, por supuesto, es un tema muy importante".

El City niega las acusaciones y este viernes anunció que ha recurrido el fallo de la comisión. De no prosperar su recurso, el City se expone a duras sanciones, que podrían ser incluso el descenso de categoría.

Preguntado si seguiría contando con jugadores del City en el caso de ser descendido de categoría, Tuchel contestó: "Siempre intentaría elegir al mejor equipo para la concentración, para la ocasión, para el torneo, y nunca descartaré a jugadores por el hecho de que no compitan en la máxima categoría".

El duelo de Inglaterra contra Croacia, que se disputará a puerta cerrada, es el tercero de sus cuatro partidos de la Liga de Naciones en la actual ventana internacional.

Los Three Lions cayeron por 3-2 ante la campeona del mundo, España, en casa el pasado fin de semana, pero se recuperaron y vencieron 2-0 a la República Checa el martes.