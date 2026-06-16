Tuchel vuelve a rechazar a Alexander-Arnold con Inglaterra, tras lesión de Livramento
Tino Livramento quedó fuera del Mundial 2026, pues el lateral derecho del Newcastle sufrió una lesión muscular en la pantorrilla durante un entrenamiento a puertas cerradas con la selección inglesa.
Esta es la tercera baja por lesión en lo que va de la Copa del Mundo y un golpe duro para un jugador de 23 años que se había ganado la titularidad en las eliminatorias con Thomas Tuchel. Lo que vino después de la lesión es lo que convirtió este caso en novela.
Con un lugar abierto en la convocatoria de 26 jugadores, Tuchel tenía la oportunidad perfecta para llamar a Trent Alexander-Arnold, el lateral derecho del Real Madrid que fue excluido de la lista original del Mundial a pesar de ser uno de los mejores pasadores del futbol europeo.
Pero no lo hizo, pues el entrenador eligió a Trevoh Chalobah, defensor del Chelsea que estaba en la lista de reserva y que ni siquiera es lateral derecho de formación. El mensaje fue claro: Trent no entra en los planes de Tuchel ni siquiera como última opción.
Alexander-Arnold fue pieza clave del Liverpool durante una década, ganó la Champions League en 2019, la Premier League en 2020 y el verano pasado fichó por el Real Madrid como agente libre en uno de los traspasos más mediáticos de la temporada. Pero Tuchel nunca confió en él.
Desde que el alemán tomó las riendas de la selección inglesa, Trent fue convocado de manera intermitente y nunca tuvo la titularidad asegurada. En la última convocatoria de eliminatorias antes del Mundial, ya lo había dejado fuera. Ahora, con la puerta abierta por la lesión de Livramento, Tuchel prefirió a un defensor que estaba de vacaciones en Estados Unidos antes que al lateral del Real Madrid.
Myles Lewis-Skelly, Lewis Hall y Luke Shaw también estaban en la lista de reserva como opciones alternativas. Pero Tuchel fue directo con Chalobah, a quien conoce bien de su etapa como entrenador del Chelsea. La pregunta que todo el mundo se hace en Inglaterra es la misma: ¿por qué no Trent Alexander-Arnold?
Inglaterra debuta este miércoles contra Croacia en el Grupo L. Trent lo verá desde casa. Chalobah se sube al avión. Y la relación entre el mejor lateral creativo del mundo y el seleccionador de su país sigue rota.