UFC 329: qué esperar del sábado del regreso de McGregor
La UFC cierra su Semana Internacional de la Lucha con una de las funciones más esperadas del año. El UFC 329 se celebra este sábado 11 de julio en el T-Mobile Arena de Las Vegas, y tiene un solo nombre en boca de todos: Conor McGregor. El irlandés regresa al octágono casi cinco años después de su última pelea, en una cartelera de 13 combates repleta de estrellas, prospectos y duelos con peso en el ranking.
El plato fuerte es la revancha entre Conor McGregor y Max Holloway, un duelo que tardó 13 años en concretarse. Los dos ya se enfrentaron en 2013, al inicio de sus carreras, cuando McGregor ganó por decisión unánime. Desde entonces todo cambió. Holloway se convirtió en excampeón de peso pluma y en uno de los peleadores más activos y respetados del deporte, mientras que McGregor no pelea desde julio de 2021, cuando se rompió la pierna ante Dustin Poirier. La pelea se pactó en peso wélter, a cinco asaltos, y llega con una pregunta enorme sobre qué versión del irlandés aparecerá tras tanto tiempo parado.
Las apuestas no dejan lugar a dudas. Holloway es el favorito, con líneas que rondan el -200, y McGregor llega como no favorito, algo impensable en sus años de gloria. La razón es lógica. El irlandés, de 37 años, tiene marca de una victoria y tres derrotas desde 2018, y su único triunfo reciente fue el nocaut a Donald Cerrone en 2020. Holloway, de 34 años, se mantuvo en la élite y llega con mucho más ritmo de competencia. Es el clásico duelo entre la estrella que vuelve y el peleador que nunca se fue.
La pelea coestelar también promete espectáculo. El francés Benoît Saint Denis, número 5 del peso ligero, se mide al inglés Paddy Pimblett, número 6, en un choque entre dos de los favoritos del público. Saint Denis llega en racha, con cuatro victorias seguidas por la vía rápida, mientras que Pimblett busca recuperarse de su primera derrota en la UFC, ante Justin Gaethje. Es un duelo cuyo ganador se acerca al título, y de esos que rara vez llegan a la decisión.
El resto del cartel principal tiene nombres de sobra para entretener. En peso gallo, Cory Sandhagen, número 4 de la división, enfrenta a Mario Bautista en un duelo clave del ranking. En peso mosca, Brandon Royval choca contra Lone'er Kavanagh, y en peso ligero aparece un explosivo King Green contra Terrance McKinney. A eso se suma el regreso al octágono de la leyenda Robert Whittaker, excampeón de peso medio, que sube de división para medirse a Nikita Krylov.
El cartel preliminar suma sus propias historias. El campeón olímpico de lucha Gable Steveson, una de las grandes promesas del peso completo, hace su debut en la UFC ante Elisha Ellison. Y para los nostálgicos, el excampeón Cody Garbrandt vuelve a la acción frente a Adrian Yáñez en peso gallo. Es la mezcla habitual de la UFC: futuras estrellas, veteranos con historia y peleas repartidas por todas las divisiones.
Para verla, el UFC 329 se transmite por Paramount+, como todos los eventos numerados de la UFC en 2026 tras el nuevo acuerdo con CBS y Paramount. Las preliminares arrancan temprano y el cartel estelar comienza a las 21:00 horas del Este de Estados Unidos, es decir, las 19:00 horas de la Ciudad de México. Además, CBS emitirá un especial de una hora el viernes por la noche con el pesaje ceremonial y el careo final entre los protagonistas.
Más allá del resultado, la noche marca el arranque de la recta final de McGregor en la UFC. El propio irlandés reveló que le quedan dos peleas en su contrato, la de este sábado y una última pactada para abril de 2027, y no descartó probar la agencia libre después. A sus 37 años, "The Notorious" quiere demostrar que el mito sigue vivo. El sábado, en Las Vegas, el deporte entero estará pendiente de si todavía puede respaldar sus palabras con los puños.