Israel Adesanya afrontará uno de los combates más delicados de su carrera cuando se enfrente a Shara Magomedov el próximo 5 de diciembre en Riad. El excampeón necesita detener una racha de cuatro derrotas consecutivas, mientras el ruso tendrá la oportunidad más importante de su trayectoria para demostrar que pertenece entre los principales contendientes del peso medio.

Adesanya llegará a Arabia Saudita con marca profesional de 24 victorias y seis derrotas. El neozelandés de origen nigeriano fue campeón de las 185 libras en dos etapas y construyó uno de los mejores reinados en la historia reciente de UFC, pero no gana desde que superó a Alex Pereira en abril de 2023.

Después perdió el cinturón frente a Sean Strickland, fue sometido por Dricus du Plessis y sufrió derrotas por nocaut ante Nassourdine Imavov y Joe Pyfer. Tres de sus cuatro caídas consecutivas terminaron antes de llegar a las tarjetas, una situación poco habitual para un peleador que durante años se distinguió por su defensa, manejo de la distancia y capacidad para controlar los combates de pie.

El encuentro contra Magomedov representa una oportunidad para confirmar que todavía puede competir en la élite. Adesanya ocupa el noveno lugar del ranking y conserva la experiencia de haber disputado numerosas peleas de campeonato, pero otra derrota podría alejarlo definitivamente de la lucha por el cinturón.

Shara “Bullet” aparece como un rival especialmente peligroso por su estilo agresivo y poco convencional. El ruso posee una marca de 17-1 y ha ganado seis de sus siete presentaciones dentro de UFC. Su única derrota llegó por decisión ante Michael Page, pero respondió con victorias consecutivas sobre Michel Pereira y Marc-André Barriault.

Magomedov ocupa el lugar 14 de la clasificación y ha buscado durante varios años un combate contra Adesanya. Su variedad de patadas, creatividad y presión ofensiva pueden generar problemas, aunque tendrá enfrente al rival más experimentado de su carrera. La pelea estelar está programada a cinco asaltos.

La función también contará con un combate coestelar de cinco rounds entre Ian Machado Garry y Yaroslav Amosov. Garry, primer contendiente del peso wélter, intentará recuperarse después de perder su oportunidad por el campeonato frente a Islam Makhachev. El irlandés se mantiene cerca de una nueva pelea por el título, pero necesita evitar un segundo tropiezo consecutivo.

Amosov, antiguo campeón de Bellator, ocupa el duodécimo puesto del ranking y tendrá la oportunidad de ingresar inmediatamente en la conversación por el cinturón. Su lucha, control y experiencia lo convierten en una prueba complicada para Garry, quien deberá encontrar el equilibrio entre su golpeo a distancia y la defensa de los derribos.

El resto de la cartelera principal incluye el enfrentamiento de peso completo entre Serghei Spivac y Mario Pinto; el duelo de peso wélter entre Levan Chokheli e Islam Dulatov; la pelea de peso ligero entre Mairon Santos y Akbar Abdullaev, y el combate de peso semicompleto entre Magomed Tuchalov e Ion Cutelaba.

Las preliminares ofrecerán presencia española con Hecher Sosa frente a Abdul Hussein. También competirán Luke Riley contra Gabriel Santos, Bruno Silva ante Jafel Filho, Marco Tulio frente a Jun Yong Park y Mateusz Rębecki contra Elves Brener, entre otros enfrentamientos.

UFC Arabia Saudita se celebrará el sábado 5 de diciembre en The Venue, en Riad. Las preliminares comenzarán a las 9:00 horas y la cartelera principal al mediodía, tiempo del centro de México. Toda la función podrá verse en vivo por Paramount+.

Adesanya ya no llega como el campeón dominante que parecía invencible, sino como una leyenda obligada a demostrar que aún tiene sitio entre los mejores. Magomedov buscará aprovechar ese momento para conseguir la victoria que puede transformar su carrera. Para ambos, el combate representa mucho más que un resultado: es una oportunidad para cambiar el rumbo de su historia.