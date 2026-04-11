Ailín Pérez y el punto de quiebre: de los 30 mil dólares en OnlyFans a la UFC
Ailín Pérez entendió demasiado pronto que el dinero, en las artes marciales mixtas, no siempre llega desde donde debería.
“Llegué a ganar 30 mil dólares en una semana en OnlyFans”, contó a Sports Illustrated México no como un logro, sino más bien como una advertencia.
La anécdota aparece en un momento importante. En plena discusión sobre el modelo económico de la UFC, detonada por Ronda Rousey y sus críticas a los salarios, la peleadora argentina de 31 años confirma algo incómodo: el dinero sí está afuera, aunque no necesariamente es el camino que quiere seguir.
Desde su pelea del 28 de febrero de 2026 en la Ciudad de México, Pérez no ha vuelto a subir contenido. No es casualidad: “Conocí la plata fácil y las tentaciones, pero ahora mi camino es buscar el cinturón (del peso gallo)”.
La historia, en realidad, empezó antes del dinero. En una etapa en la que pelear no alcanzaba para vivir. En la que recorrer Chile, Uruguay o Paraguay sumaba experiencia, pero no resolvía la comida. En la Brasil no era solo jiu-jitsu, sino una forma de aguantar mientras el proyecto todavía no pagaba.
Antes de la UFC, Pérez era profesora de fitness. Entrenaba grupos y enseñaba rutinas. No alcanzaba. El salto llegó con su debut en la UFC en 2022, aunque incluso ahí hubo sacrificios: durante un tiempo, su casa fue el gimnasio. OnlyFans apareció en ese contexto.
“Lo abrí para tener otros ingresos. Antes era difícil, tenía que pedirle dinero a mi papá o hacer rifas para viajar”.
Pero la “plata fácil” llegó tan rápido como se fue: “Me lo gasté todo en una semana de viaje con mi familia. Conocí la plata fácil y las tentaciones”.
Lo que para muchos sería una meta, para Ailín Pérez fue una advertencia de que tenía que ponerse un límite. Hoy, instalada entre las seis mejores del ranking del peso gallo de la UFC, eligió otro ritmo. Uno menos inmediato y más incierto, pero propio
Entiende que está en ese punto exacto de su carrera: lo suficientemente cerca para pensar en el cinturón, lo suficientemente lejos como para no desviarse.
Su 2025 fue breve, pero suficiente. Una sola pelea y un lugar en el top 10. El 2026 empezó con una fecha marcada: Ciudad de México, 28 de febrero, una prueba para confirmar que ya es una realidad y para ponerse una frontera personal.
Después de esa noche, no hubo más contenido, pero sí una promesa: “Sé que pronto voy a ganar ese dinero peleando”.
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