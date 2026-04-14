Alexa Grasso y la apuesta por probar el talento de México
Durante años, la lógica en la UFC era simple: si querías llegar a la élite, tenías que salir de México. Alexa Grasso no lo hizo.
“Siempre entreno en México, en Guadalajara. Queríamos demostrar que se puede llegar a lo más alto entrenando aquí”, explicó a Sports Illustrated México la ex campeona del peso mosca.
Hoy, el contexto es otro. La UFC ya no solo pasa por México: invierte. Ahí está el Performance Institute en Ciudad de México y una generación de peleadores, entre los que está ella, que empezó a aparecer con más frecuencia en carteleras grandes.
Grasso creció en medio de ese cambio, pero sin moverse de su país, como otros de sus compatriotas que ven en Estados Unidos la oportunidad más rápida de pulir su talento.
“Llegué a las artes marciales mixtas por mi papá y mi tío, que son mis entrenadores. Ellos peleaban y eran coaches en Guadalajara. Poco a poco me di cuenta de que podía vivir de esto, sin salir de casa”.
Esa estructura fue la que la llevó a la cima en 2023, cuando sometió a Valentina Shevchenko y se convirtió en la primera mexicana campeona en la historia de la UFC. Hoy, con un récord de 17-5-1, su carrera ya pasó por el punto más alto y está en una fase de ajuste, después de un 2024 y 2025 marcados por lesiones.
El regreso llegó en marzo, con una victoria sobre Maycee Barber que volvió a marcar dirección. Fue un nocaut que la UFC catalogó como “el mejor de lo que va del año”, en medio de un momento en el que la liga consolida su presencia en México, con peleadoras como Grasso al frente.
Esa evolución también se construyó desde lo técnico. En México encontró la especialización.
“Cada rival es distinta. Algunas boxean más, otras patean, otras hacen jiu-jitsu. Dependiendo de eso es el tipo de entrenamiento que haces”.
Grasso forma parte de una generación que encontró más estructura que las anteriores, pero que igual tuvo que validar el camino. Quedarse no era lo normal. Y por eso también terminó siendo una forma de competir.