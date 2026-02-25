Brandon Moreno: "Quiero que me recuerden como la resiliencia hecha persona"
Tijuana lo vio crecer. La UFC lo vio caer y levantarse. Y México entero lo vio hacer historia. Brandon Moreno cumple este año dos décadas dentro de las artes marciales mixtas. Veinte años de madrugadas, dietas, golpes y levantadas que lo convirtieron en el peleador que hoy representa a todo un país. Llega a su próxima pelea con una claridad que pocos peleadores logran después de una derrota: sabe exactamente quién es y a dónde va.
"Empecé por curiosidad y continué el viaje sin realmente saber que el destino me deparaba dedicarme a esto al 100%", recuerda Moreno. "Me fui enamorando del deporte conforme fue pasando el tiempo."
Ese amor por el deporte lo llevó a tocar la puerta de la UFC con fuerza, debutar en octubre de 2016 y convertirse, tras un camino lleno de obstáculos, en el primer campeón mexicano de la organización más importante de artes marciales mixtas en el mundo. Un logro que no llegó en línea recta.
Hubo un momento en que la UFC lo cortó. Un momento en que la bolita de nieve, como él mismo lo describe, empezó a crecer y a arrastrar más problemas consigo. Pero Moreno no se quedó abajo. "Mucha resiliencia, mucha pelea interna para poder lograrlo", dice sobre ese período. "Me concentré en las metas a largo plazo, en no decaer simplemente porque en el momento todo no estaba de la mejor manera."
El regreso fue completo. La noche del 24 de enero de 2021, Moreno sometió a Deiveson Figueiredo en el UFC 256 y se colgó el cinturón mosca, un momento que marcó la historia del deporte en México. Fue la primera vez que un peleador nacido en el país se coronó campeón de la UFC. El instante lo superó a él mismo. "Es un momento que no te puedo describir con palabras. Tantos años de estar ahí al pie del cañón, los sacrificios, la lucha, la disciplina, las levantadas temprano, la dieta... todo eso resumido a una noche. Fue algo exageradamente bonito."
La caída que no lo detuvo
Su última pelea, en diciembre de 2025 ante el japonés Tatsuro Taira, no terminó como esperaba. Por primera vez en su carrera, Moreno fue finalizado, aunque él tiene su propia lectura de lo ocurrido. "Sentí que el réferi paró la pelea un poco rápido, pero soy una persona que le gusta pasar página lo antes posible." Lo que sí rescata es lo más importante: salió sano. "Nunca estuve fuera de combate, nunca vi estrellitas, mi cuerpo no se lastimó de ninguna manera." Eso fue suficiente para aceptar sin dudarlo el combate del 28 de febrero frente a su propio público.
El UFC Fight Night del sábado en la Arena Ciudad de México lo pone frente al británico Lone'er Kavanagh, un striker de 26 años con récord de 9-1 que llegó a la UFC tras ganar su contrato en el Contender Series de Dana White en 2024. Para Moreno, con marca de 23-9-2 y en el sexto lugar del ranking mosca, la pelea representa una oportunidad directa para retomar el camino hacia el título. "Hermano, van a ver un Brandon muy motivado. Estoy listo. Cerramos muy bien la última semana de preparación acá en Ciudad de México", adelanta.
Lo que lo mantiene de pie
Antes de que cierren las puertas del octágono, existe un juego mental que pocos ven. Los nervios del día, el camino a los vestidores, la incertidumbre. "Esos momentos de nerviosismo son los que a veces te hacen dudar de ti mismo", admite Moreno. "Pero una vez que cierras la puerta del octágono, encuentro la manera de entrar en modo vista de túnel y al objetivo que es ganar." Para llegar a ese estado, el rock clásico es su aliado. "En mis últimos campamentos encontré mucha relajación con ese tipo de música", cuenta.
Más allá del cinturón, lo que mantiene a Moreno en el gimnasio cada mañana es algo más simple y más profundo al mismo tiempo: le gusta pelear. "Me gusta la competencia. Las luces, la gente, la adrenalina. Eso me motiva mucho." Y aunque reconoce que tras su última derrota se preguntó qué tan cerca o qué tan lejos estaba del campeonato, su conclusión fue clara: "Seguimos ahí, seguimos en la conversación."
Cuando se le pregunta cómo quiere que lo recuerden al final de su carrera, Moreno no duda. "Quiero que me recuerden como la resiliencia hecha persona. No tengo el récord más limpio del mundo, pero creo que eso hace muy especial mi camino. Siempre me levanté, siempre seguí para enfrente."
El sábado 28 de febrero, en la Arena Ciudad de México, ante el público que lo vio convertirse en leyenda, Brandon Moreno tendrá otra oportunidad de probarlo. Veinte años después de su primer día en un gimnasio de Tijuana, la historia sigue sin terminar.