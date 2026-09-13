Brandon Moreno y Alexa Grasso sellan una Noche UFC con sello mexicano
Brandon Moreno regresó al triunfo tras vencer por decisión dividida a Joseph Morales, Alexa Grasso derrotó por decisión unánime a Manon Fiorot, Regina Tarín conservó el invicto ante JJ Aldrich y David Martínez extendió su racha a 11 victorias frente a Dan Ige. Edgar Chairez perdió contra Tim Elliott, mientras Jean Silva sometió a José Miguel Delgado en el tercer asalto de la pelea estelar.
Noche UFC dejó cuatro victorias y cuatro derrotas para la representación mexicana. Moreno frenó una caída que amenazaba con alejarlo de la élite, Grasso superó a la segunda clasificada del peso mosca, Martínez reforzó su ascenso y Tarín aprobó la prueba más exigente de su carrera.
Moreno necesitaba recordar cómo se sentía ganar. El tijuanense llegó después de dos derrotas consecutivas, ante Tatsuro Taira y Lone’er Kavanagh, y no celebraba una victoria desde marzo de 2025. Además, volvió al inmueble donde en 2021 sometió a Deiveson Figueiredo y se convirtió en el primer peleador nacido en México que conquistó un título de UFC.
Morales no representó una prueba sencilla. El ganador de la temporada 33 de The Ultimate Fighter respondió en los intercambios, conectó rodillas por el centro y encontró espacios con la derecha. Moreno atacó el cuerpo y aseguró un derribo durante el último asalto para cerrar desde la posición superior. Dos jueces marcaron 30-27 para el mexicano y el tercero favoreció 29-28 a Morales.
El resultado no despejó todas las dudas, pero detuvo la caída de Moreno y le devolvió impulso.
Alexa Grasso dejó una declaración más contundente. La excampeona tomó el centro del octágono desde el primer asalto, obligó a Fiorot a retroceder y la mandó a la lona con un gancho derecho de contragolpe. Grasso aprovechó la caída con golpes desde la posición superior, aunque la campana impidió que buscara la finalización.
La mexicana conservó la iniciativa en el segundo episodio con ráfagas de puños, patadas a las piernas y cambios de altura. Fiorot reaccionó en el último, pero ya no pudo cambiar el resultado. Los tres jueces entregaron tarjetas de 29-28 para Grasso.
Fiorot ocupaba el segundo puesto de la clasificación y ya había disputado el campeonato. UFC no le garantiza una oportunidad titular a Grasso, pero el triunfo fortalece su candidatura para enfrentar a la ganadora del combate entre Natalia Silva y Wang Cong por el cinturón vacante.
David Martínez también confirmó su lugar entre los mejores pesos gallo. El mexicano derrotó por decisión unánime a Dan Ige, quien bajó a las 135 libras después de una extensa trayectoria en el peso pluma.
Martínez castigó la pierna adelantada de Ige, conectó golpes al cuerpo y neutralizó sus intentos por acortar la distancia. En el tercer asalto lo derribó con una derecha y cerró desde la posición superior. Las tarjetas marcaron 30-27, 30-27 y 29-28.
El triunfo extendió a 11 su racha de victorias. Martínez ya había superado a Rob Font y Marlon “Chito” Vera; ahora añadió a otro veterano a su historial. Llegó como el octavo clasificado del peso gallo y su caso resulta cada vez más difícil de ignorar.
La primera alegría mexicana había llegado gracias a Regina Tarín. A sus 21 años y en apenas su segunda aparición en UFC, “Kill Bill” derrotó a una rival que acumulaba 17 combates en la empresa.
Tarín aceptó los intercambios desde el centro, conectó las combinaciones más claras y evitó que Aldrich impusiera su lucha. En el segundo asalto señaló la lona para invitarla a pelear a corta distancia. La mexicana mantuvo la calma, defendió un último derribo y obtuvo la decisión unánime con tres tarjetas de 29-28.
El resultado elevó su récord a 9-0. En su debut había aceptado una pelea con pocos días de anticipación; esta vez contó con una preparación completa y superó a una veterana elegida para medir su nivel.
La jornada tuvo un desenlace distinto para Edgar Chairez. El peleador de Mexicali comenzó con fuerza ante Tim Elliott y lo lastimó con la derecha, pero la experiencia y la lucha del estadounidense cambiaron el combate.
Elliott llevó a Chairez al suelo y sumó golpes y codazos desde la posición superior durante los dos primeros episodios. El mexicano reaccionó en el tercero y amenazó con una guillotina, pero no logró revertir la desventaja. Elliott ganó por decisión unánime con triple 29-28.
Rafa García también llegó hasta las tarjetas. Tuvo buenos pasajes ante Rongzhu, pero el volumen del peleador chino inclinó la decisión. Rongzhu venció por triple 29-28. Jessie Rosas cayó por nocaut ante Sean King a los 36 segundos del primer episodio.
La derrota de José Miguel Delgado en la pelea estelar necesita contexto. Delgado aceptó enfrentar a Jean Silva con cerca de tres semanas de anticipación después de que una lesión obligó a Yair Rodríguez a salir de la cartelera. Había peleado en julio y se encontraba en plena mudanza junto con su pareja.
La oportunidad de disputar su primera estelar cambió sus planes. El combate, además, se celebró en Arizona, el estado donde construyó buena parte de su carrera. Enfrente tuvo al sexto clasificado de la división pluma y a uno de los rivales más peligrosos de las 145 libras.
Delgado atacó las piernas y sorprendió a Silva con una combinación que lo llevó a la lona durante el primer asalto. El brasileño ajustó en el segundo y elevó la presión. En el tercero conectó una derecha que derribó a Delgado, tomó su espalda y cerró el mataleón a los 2:57.
La última imagen de Noche UFC le perteneció a Silva, pero la función dejó razones para el optimismo mexicano. Moreno volvió a ganar, Grasso recuperó su lugar entre las aspirantes, Martínez reforzó su ascenso y Tarín confirmó que su futuro en UFC merece atención.