Cristian “Púas” Pérez debuta con nocaut de 27 segundos en una explosiva noche de UFC Edmonton

Cristian “Púas” Pérez necesitó solamente 27 segundos para presentarse ante la UFC con una contundente victoria sobre Kyle Nelson. El mexicano consiguió el nocaut más rápido de una cartelera en la que 12 de los 13 combates terminaron antes de llegar a las tarjetas, mientras Mike Malott cerró la noche con un espectacular triunfo sobre Joaquin Buckley en el Rogers Place de Edmonton.

Pérez comenzó su pelea sin reservarse nada. El peleador de Ensenada intentó una entrada rodada a las piernas de Nelson y, aunque no consiguió completar la acción, recuperó la posición para llevar el intercambio al terreno que más le convenía. Una rodilla corta y una combinación de golpes mandaron al canadiense a la lona, donde los martillazos del mexicano obligaron al réferi Jason Herzog a detener el combate.

El desenlace llegó a los 27 segundos del primer asalto y convirtió a Pérez en uno de los protagonistas de UFC Edmonton. “Púas” mejoró su récord profesional a 16 victorias y dos derrotas, con 13 triunfos antes del límite: siete por nocaut y seis por sumisión. También pasó de ser una promesa llegada desde Dana White’s Contender Series a uno de los nombres que habrá que seguir dentro del peso ligero.

El mexicano alcanzó este momento después de un camino con varios obstáculos. Pérez perdió ante Manoel Sousa durante su primera aparición en el Contender Series en 2025, pero respondió con un triunfo sobre Gilberto Santos y recibió una segunda oportunidad. En agosto de 2026 derrotó a Logan Paxton por nocaut técnico en el segundo asalto y convenció a Dana White para otorgarle un contrato.

Su historia comenzó lejos de las grandes carteleras. Pérez nació en Ensenada, Baja California, y entró a las artes marciales desde los 10 años por iniciativa de su padre. Antes de convertirse en profesional construyó una marca amateur de 23-1 y más adelante destacó en Combate Global, donde fue reconocido como peleador del año en 2021. También estudió Nutrición y trabajó en embarcaciones pesqueras mientras buscaba abrirse camino en el deporte.

La actuación de Pérez formó parte de una noche favorable para varios representantes canadienses. En la pelea estelar, Mike Malott consiguió la victoria más importante de su trayectoria al noquear a Joaquin Buckley a los 2:32 del segundo asalto. Buckley buscó recortar la distancia con una entrada explosiva, pero Malott lo recibió con una rodilla que impactó de lleno y completó el desenlace con golpes en el suelo.

El triunfo permitió a Malott defender su condición de local y vencer a un rival ubicado por encima de él en la clasificación del peso welter. Para Buckley significó su tercera derrota consecutiva, después de sus tropiezos frente a Kamaru Usman y Sean Brady, mientras el canadiense dio un paso importante hacia los primeros lugares de la división.

Jasmine Jasudavicius protagonizó la sorpresa de la función al superar a Erin Blanchfield por decisión unánime, con tres tarjetas de 29-28. La canadiense dominó buena parte de los dos primeros asaltos con derribos, control de espalda y mejores transiciones. Blanchfield reaccionó durante el tercer episodio, pero no contó con el tiempo suficiente para revertir una pelea que puede modificar la carrera por el campeonato de peso mosca.

Marc-André Barriault también celebró ante su público. El canadiense resistió el trabajo de lucha de Kyle Daukaus y respondió con una ofensiva de golpes que produjo la detención a los 4:28 del primer asalto. Timmy Cuamba sometió a Louis Jourdain mediante una presión al cuello durante el segundo episodio, mientras Mandel Nallo abrió la cartelera principal con un nocaut técnico sobre Nate Landwehr a los 47 segundos del segundo round.

La actividad preliminar mantuvo el mismo ritmo. Tanner Boser castigó a Jhonata Diniz hasta conseguir el nocaut técnico cuando faltaban 34 segundos para terminar la pelea. Nick Galanti sometió a Julien Leblanc en apenas 1:26; Joel Faglier detuvo a Javad Mahjoub en el segundo asalto, y Katlyn Cerminara acabó con Mackenzie Stiller mediante una patada a la cabeza seguida de golpes.

Steven Koslow sometió a Chad Anheliger con un estrangulamiento trasero en el tercer round; Chelsea Chandler venció a Melissa Croden mediante una kimura, y Su Young You cerró su actuación con la misma técnica ante Cody Chovancek. El único combate que necesitó la decisión de los jueces fue la coestelar entre Jasudavicius y Blanchfield.

UFC Edmonton dejó una cartelera marcada por las finalizaciones y por el éxito de los peleadores locales, pero ninguna actuación fue más rápida que la de Cristian Pérez. El mexicano tardó menos de medio minuto en demostrar que su llegada a la empresa no representa la culminación de su historia, sino el comienzo de una nueva etapa.

Resultados completos de UFC Edmonton

Mike Malott derrotó a Joaquin Buckley por nocaut — segundo asalto, 2:32.

Jasmine Jasudavicius derrotó a Erin Blanchfield por decisión unánime — 29-28, 29-28 y 29-28.

Cristian Pérez derrotó a Kyle Nelson por nocaut — primer asalto, 0:27.

Marc-André Barriault derrotó a Kyle Daukaus por nocaut técnico — primer asalto, 4:28.

Timmy Cuamba derrotó a Louis Jourdain por sumisión — segundo asalto, 2:48.

Mandel Nallo derrotó a Nate Landwehr por nocaut técnico — segundo asalto, 0:47.

Tanner Boser derrotó a Jhonata Diniz por nocaut técnico — tercer asalto, 4:26.

Nick Galanti derrotó a Julien Leblanc por sumisión — primer asalto, 1:26.

Joel Faglier derrotó a Javad Mahjoub por nocaut técnico — segundo asalto, 2:11.

Katlyn Cerminara derrotó a Mackenzie Stiller por nocaut técnico — primer asalto, 4:46.

Steven Koslow derrotó a Chad Anheliger por sumisión — tercer asalto, 4:31.

Chelsea Chandler derrotó a Melissa Croden por sumisión — primer asalto, 4:52.

Su Young You derrotó a Cody Chovancek por sumisión — tercer asalto, 4:19.