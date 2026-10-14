Cristian “Púas” Pérez regresa al escenario que lo rechazó para comenzar su historia en UFC

Cristian “Púas” Pérez volverá este sábado al octágono en el que un año atrás vio escapar su primera oportunidad, pero esta vez lo hará como peleador oficial de UFC. El mexicano debutará ante el canadiense Kyle Nelson en la cartelera principal de UFC Edmonton, desenlace de una historia marcada por una derrota dolorosa, una reconstrucción inmediata y el nocaut que finalmente le entregó su contrato.

Pérez nunca fue despedido de UFC porque todavía no pertenecía oficialmente a su roster. Su primera aparición ocurrió en agosto de 2025 dentro de Dana White’s Contender Series, programa en el que los prospectos disputan una pelea para tratar de convencer al presidente de la compañía. Presentarse en ese escenario no garantiza un contrato y una derrota puede terminar la prueba antes de que comience una carrera dentro de la empresa.

Aquella noche parecía encaminada a convertirse en la consagración del mexicano. Pérez controló a Manoel Sousa sobre la lona durante los primeros dos asaltos, pero no logró lastimarlo ni cerrar el combate. El brasileño resistió, encontró espacios en el intercambio de pie y cambió por completo la pelea durante el último episodio.

Sousa presionó, conectó con fuerza y provocó la intervención del árbitro a los tres minutos del tercer asalto. El “Púas” pasó de encontrarse cerca del contrato a salir de Las Vegas con su segunda derrota profesional y sin un lugar en UFC. El resultado adquirió otra dimensión con el paso del tiempo: Sousa consiguió su contrato y ganó sus primeras dos peleas en la compañía, por lo que el tropiezo de Pérez ocurrió ante uno de los prospectos más peligrosos de la división.

El mexicano no abandonó su objetivo. Regresó a Ensenada y, en abril de 2026, noqueó a Gilberto Santos durante el primer asalto. Esa actuación le permitió recibir una segunda invitación al Contender Series, una oportunidad que no todos los peleadores consiguen después de perder en su primera presentación.

El 18 de agosto volvió a Las Vegas para enfrentar a Logan Paxton, quien llegó invicto después de nueve combates. Pérez presentó una versión más paciente y efectiva. Tras un primer asalto cerrado, derribó al estadounidense con una derecha, volvió a mandarlo a la lona mediante un cruzado de izquierda y terminó la pelea con golpes en el suelo a 1:06 del segundo episodio.

Dana White no necesitó más pruebas. Pérez recibió uno de los seis contratos entregados durante aquella función y aseguró el lugar que se le había escapado un año antes. El triunfo no representó únicamente una victoria: confirmó que había aprendido a transformar el control en daño y las posiciones favorables en oportunidades para terminar una pelea.

El camino de Pérez hacia UFC comenzó mucho antes de sus dos visitas a Las Vegas. Nació en Ensenada, Baja California, y empezó a entrenar cuando tenía 10 años después de que su padre lo llevara a un gimnasio. A los 11 decidió que quería convertirse en peleador profesional y recorrer el mundo gracias a las artes marciales.

Antes de recibir un salario por combatir, acumuló una marca amateur de 23 victorias y una derrota. También fue campeón nacional amateur y campeón panamericano de jiu-jitsu brasileño, disciplina que explica una parte importante de su peligro cuando consigue llevar a sus rivales a la lona.

El apodo de “Púas” apareció desde su infancia. Su padre comenzó a llamarlo así por el cabello rebelde que tenía desde que nació y el sobrenombre terminó por acompañarlo durante toda su carrera.

Su vida tampoco se limitó al gimnasio. Pérez obtuvo una licenciatura en Nutrición y, antes de vivir completamente de las artes marciales mixtas, trabajó en la pesca de atún, langosta y erizo de mar. También vendió sandías preparadas en la calle mientras perseguía la posibilidad de convertir su sueño en una profesión.

Debutó como peleador profesional a los 19 años, en febrero de 2019, dentro de Combate Américas, organización que posteriormente cambió su nombre a Combate Global. Sometió a Saúl Cabrera durante el tercer asalto y comenzó una racha de ocho triunfos consecutivos.

En noviembre de 2021 disputó tres combates durante un torneo de una sola noche. Derrotó a Alfredo Ruelas y Patrick Lehane antes de perder la final por decisión unánime ante Enrique González. Fue su primer tropiezo profesional, pero también la primera ocasión en la que tuvo que reconstruirse después de una derrota.

Pérez respondió con victorias sobre Sebastián Guedes, Samuel Álvarez, Gilber Ordóñez, Bruno Cannetti y Sebastián Piedrahita. Su nocaut sobre Cannetti, antiguo campeón mundial de peso pluma de Combate Global, fortaleció su nombre dentro del circuito latinoamericano y lo consolidó como una de las principales figuras mexicanas de la compañía.

En 2024 obtuvo su liberación contractual de Combate Global para buscar una oportunidad en UFC. Dejó atrás la comodidad de una organización en la que ya era protagonista y aceptó el riesgo de comenzar nuevamente como aspirante. La primera prueba terminó en derrota, pero la segunda le abrió definitivamente la puerta.

Pérez llegará a su debut con una marca de 15 victorias y dos derrotas. Doce de sus triunfos terminaron antes de las tarjetas de los jueces: seis por nocaut y seis por sumisión. También suma siete finalizaciones durante el primer asalto, una muestra de que puede resolver una pelea tanto mediante sus golpes como con su jiu-jitsu.

Su presentación oficial estará lejos de ser un trámite. Kyle Nelson posee un récord profesional de 17-7-1 y acumula 12 apariciones dentro de UFC. El canadiense ha competido en las divisiones de peso pluma y ligero, conoce la presión del octágono y disputará el combate frente a su público.

Nelson derrotó a Matt Frevola por decisión unánime en octubre de 2025, pero viene de sufrir una derrota ante Terrance McKinney en marzo. Aunque su marca de 5-6-1 dentro de UFC no impresiona a primera vista, su experiencia, resistencia y nivel de oposición lo convierten en una prueba complicada para cualquier debutante.

Para Pérez, vencer a un rival con ese recorrido demostraría que no llegó únicamente por una gran actuación en Contender Series. También le permitiría establecerse inmediatamente como un nombre a seguir en la división de peso ligero, una de las categorías más profundas y competitivas de UFC.

El “Púas” ya conoce la sensación de abandonar el octágono sin contrato y la presión de regresar con la obligación de convencer. Este sábado entrará por primera vez como integrante oficial de UFC y con la oportunidad de demostrar que aquella puerta cerrada solamente retrasó una historia que estaba decidido a comenzar.

UFC Edmonton se celebrará este sábado 17 de octubre en el Rogers Place de Edmonton, Canadá. Pérez enfrentará a Nelson dentro de la cartelera principal, que comenzará a las 6:00 de la tarde, tiempo del centro de México, con transmisión por Paramount+.