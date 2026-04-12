Donald Trump irrumpe en la UFC 327 y eclipsa la pelea por el título semipesado
En una cartelera que tiene como plato principal la coronación de un nuevo campeón semipesado, la atención se desvió antes del primer golpe. No fue el duelo entre Jiri Prochazka y Carlos Ulberg el que marcó la conversación inicial, sino la irrupción de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, el invitado de honor en el Kaseya Center de Miami, transformó la función de la UFC 327 en algo que trascendió lo deportivo.
Todo apuntaba a que el protagonismo recaería en la pelea estelar, encargada de definir al nuevo monarca de las 205 libras tras la salida de Alex Pereira, quien decidió subir de categoría, pero el foco cambió desde temprano: la llegada de Trump convirtió los protocolos de seguridad en un proceso más riguroso, tensó el ambiente y modificó la energía dentro de la arena, varias horas antes del combate principal.
El perímetro del recinto se blindó. Patrullas y agentes federales rodearon los accesos. Para ingresar no bastaba con el boleto o una acreditación. A la prensa se le inspeccionaron mochilas y equipo; a los vehículos, el motor, la cajuela y hasta la parte inferior. El tráfico en los alrededores se volvió parte del espectáculo. Era una función de UFC, pero con protocolo de visita presidencial.
No es una coincidencia. La relación entre Trump y Dana White, jerarca de la compañía de artes marciales mixtas, es una de las más sólidas en la política y el deporte de Estados Unidos.
White ha respaldado públicamente a Trump durante años, incluso en momentos clave de sus campañas, mientras que el mandatario ha sido un asistente frecuente a eventos de UFC, desde sus etapas más tempranas hasta la consolidación global de la empresa.
Ese vínculo encontró un nuevo capítulo este año, con la confirmación de la fución UFC Freedom 250, que se celebrará en la Casa Blanca, un hecho sin precedentes que confirmó la cercanía entre ambos.
La función, que encabezará el combate por el campeonato de peso ligero entre Iliai Topuria y Justin Gaethe, se realizará el 14 de junio, fecha del cumpleaños 80 del polémico mandatario.
En lo deportivo, la cartelera de este sábado en Miami tiene argumentos propios. Prochazka busca recuperar la cima con su estilo caótico y agresivo; Ulberg, uno de los strikers más técnicos de la división, llega en su mejor momento. En el resto del evento, nombres como el de la mexicana Loopy Godínez aportan profundidad a una función diseñada para marcar el rumbo de varias categorías.
Pero la narrativa ya estaba escrita desde antes. Cada cámara estaba lista para captar la aparición de Trump, lo que hizo que la función quedara en un segund plano.
La UFC 327 coronará a un nuevo campeón semipesado, pero en el Kaseya Center de Miami, antes de que alguien levante el cinturón, la noche ya tuvo a otro protagonista.
¿Dónde ver la UFC 327 entre Prochazka vs Ulberg?
- Paramount+: La UFC 327: Prochazka vs. Ulberg se podrá ver en México a través de esta plataforma de streaming.