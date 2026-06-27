Fiziev noqueó a Manuel Torres con una patada giratoria en UFC Bakú
Manuel “El Loco” Torres se quedó a las puertas de la victoria más importante de su carrera. El peso ligero de Culiacán cayó por nocaut técnico ante Rafael Fiziev en el evento estelar de UFC Bakú, en Azerbaiyán, cuando apenas habían transcurrido 15 segundos del segundo round.
El azerbaiyano resolvió la pelea con una patada giratoria que impactó de lleno en la barbilla del mexicano y después cerró la noche con una descarga de golpes en el suelo, mientras la National Gymnastics Arena explotaba con el triunfo de su peleador local.
La caída fue todavía más dura porque Torres había competido bien en el primer round. Fiziev, especialista en Muay Thai, castigó constantemente las piernas del mexicano con patadas bajas y conectó un par de derechazos claros cuando logró encerrarlo contra la reja.
Torres respondió con su jab, el golpe que mejor le funcionó durante esos primeros cinco minutos, y cerró el asalto con un derechazo que llegó limpio al rostro del azerbaiyano. El round fue cerrado, de esos que podían inclinarse para cualquiera, aunque la pelea dejaba la sensación de que podía convertirse en una guerra larga.
Esa expectativa se rompió en unos segundos. Fiziev salió al segundo round con otra velocidad, lanzó una patada giratoria y encontró a Torres justo en la línea de impacto. El mexicano retrocedió lastimado hacia la reja, sin tiempo para recuperar la postura, y el local entendió de inmediato que la pelea estaba lista para terminarse. Se lanzó sobre él, lo llevó al suelo y conectó varios golpes hasta que el réferi Marc Goddard intervino para detener el combate.
El nocaut cortó de golpe el mejor momento de Torres dentro de la UFC. El peleador mexicano llegaba a Bakú con dos victorias consecutivas y con la posibilidad de dar un salto importante en una de las divisiones más competitivas de la empresa. También lo hacía como el primer mexicano instalado en el top 15 del peso ligero, una posición que había construido con un estilo agresivo y una carrera marcada por finalizaciones tempranas. Esta vez, sin embargo, fue él quien terminó en el piso antes de que la pelea pudiera desarrollarse.
Para Fiziev, la noche tuvo un valor distinto. El azerbaiyano llegaba necesitado de una victoria después de una racha complicada y encontró el mejor escenario posible para reencontrarse con una actuación contundente. Ganar en casa, con una finalización espectacular y ante un rival en ascenso, le permitió recuperar terreno en la división. Apenas terminó la pelea, pidió una oportunidad por el cinturón BMF ante Charles Oliveira, en un mensaje directo para volver a colocarse en una conversación grande.
En la pelea coestelar, Shara “Bullet” Magomedov mantuvo su invicto al vencer por decisión unánime al brasileño Michel Pereira en un duelo de peso medio que prometía más de lo que terminó entregando. Pereira comenzó mejor, incluso derribó a Magomedov con un derechazo en el primer round y dominó los primeros minutos, pero fue perdiendo ritmo conforme avanzó el combate. El ruso aprovechó esa caída de intensidad para remontar y llevarse las tres tarjetas por 29-28, aunque su actuación dejó dudas por un par de acciones en las que se sujetó de la coleta de Pereira sin recibir castigo de los jueces.
El resto del cartel principal estuvo marcado por las finalizaciones. Matheus Camilo silenció a parte de la afición local al noquear al azerbaiyano Nazim Sadykhov con una combinación de golpes en el primer round. Asu Almabayev sometió a Charles Johnson en el tercero con una llave poco común conocida como Suloev stretch y después retó al campeón de peso mosca Joshua Van. Ikram Aliskerov venció por decisión unánime a Brunno Ferreira, mientras que Abus Magomedov abrió el cartel principal con una guillotina sobre Michal Oleksiejczuk en el primer asalto.
La noche dejó nueve finalizaciones en trece peleas y confirmó a Bakú como una sede intensa para la UFC. El momento más violento fuera del estelar llegó en las preliminares, cuando Abdul-Rakhman Yakhyaev noqueó a Julius Walker en apenas ocho segundos, el segundo nocaut más rápido en la historia del peso semicompleto de la empresa. Para los peleadores de la región fue una función redonda, pero para Manuel Torres terminó como una parada amarga en su intento de acercarse a la élite del peso ligero. Ahora el mexicano tendrá que reconstruir el camino que Fiziev le frenó con una sola patada.