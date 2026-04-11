Kelvin Gastelum y su hambre intacta a los 34 años, a pesar de ya estar el Salón de la Fama de la UFC
Kelvin Gastelum no parece hablar como un peleador que se acerca al final de su carrera, sino como un novato que está por debutar en la UFC, la principal liga de artes marciales mixtas del mundo.
A los 34 años, con más de una década en la élite y una guerra inmortalizada en el Salón de la Fama de la UFC, el mexicoamericano insiste en lo esencial: el hambre sigue intacta. No es discurso, sino una rutina
Ha pasado cuatro meses y medio fuera de casa, en Arizona, instalado en un campamento en Las Vegas, en donde rehace su entorno para perseguir algo que, en teoría, ya debería haber conquistado: un título mundial.
“Trabajando duro, muy duro. Ha sido un sacrificio bastante grande. No muchos lo hacen”, confesó a Sports Illustrated México desde Miami, en donde este sábado se enfrentará al brasileño Victor Luque, en una de las peleas preliminares de la UFC 327, que espera lo encamine a aspirar al campeonato del peso mediano.
Gastelum llega con récord profesional de 21-10 y una carrera que lo ha matenido como una de las caras más constantes del peso medio durante más de diez años, pero su historia es una paradoja: ya es parte del Salón de la Fama, sin haber sido dueño de un fajín.
La pelea ante Israel Adesanya en 2019 (una de las más violentas y técnicas en la historia de la liga) fue inducida al Hall of Fame en 2025, cuando Gastelum tenía 33 años . Un honor reservado, casi siempre, para peleadores retirados.
“Esto se supone que les pasa a peleadores retirado, yo todavía quiero ese oro”, dijo en su momento a UFC.com.
En esta entrevista, la reafirma sin rodeos. No pelea por nostalgia, pelea por darle un cierre digno a su trayectoria. Piensa en estar años más, enracharse y terminar con el cinturón en su cadera.
“Estoy visualizando en los próximos pelear por el título, ganar y retirarme. Ese sería el sueño”.
Ha recibido golpes durante casi 15 años. Ha pasado meses lejos de su familia y ha vivido fracasos que derrumbarían a cualquiera, pero el hambre se mantiene intacta, como en su debut en 2013.
“Lo que me encanta de este deporte es dominar a mis rivales. Eso hace que los golpes no se sientan tan duros”.
Esa frase resume su presente mejor que cualquier estadística, porque si algo marcó la etapa posterior a Adesanya fue la inestabilidad: Intentos de rachas que no terminaron por consolidarse. Momentos donde, incluso, admite que la confianza se convirtió en arrogancia.
“Quería regresar lo más pronto posible para demostrar que todavía puedo. Mi mamá me bajaba del ladrillo en el que me subí”.
Dos países, un mismo estilo
Gastelum no sólo pelea contra rivales. También encarna una identidad que, en la UFC moderna, cada vez pesa más: la del peleador bicultural. En su caso, nació en Estados Unidos, pero se considera un peleador pulido con el estilo de sus raíces: las mexicanas.
“Estoy muy orgulloso de mis raíces, de mi cultura. Amo ser mexicoamericano”.
Esa dualidad también se refleja en su estilo. Del lado mexicano, el ADN es claro: presión constante, resistencia y ataques constantes. Del lado estadounidense, la estructura, la preparación y el acceso a recursos como una técnica estética.
Pero cuando la jaula se cierra, no hay duda: “Soy el clásico peleador mexicano que no se raja”.
UFC 327: el principio del final
Este sábado, en Miami, Gastelum no encabeza la cartelera ni pelea por el cinturón. Está en las preliminares, de las que pocos están al pendiente, pero en su cabeza, empieza el final de su carrera.
UFC 327 marca el inicio de ese último tramo. Su combate ante Vicente Luque (otro veterano) es más que un cruce generacional tardío: Es una prueba de vigencia. De si ese hambre todavía se traduce en victorias.
¿Dónde ver la UFC 327 entre Prochazka vs Ulberg?
- Paramount+: La UFC 327, incluidas las peleas preliminares, se podrá ver en México a través de esta plataforma de streaming.