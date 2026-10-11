Loopy Godinez vence a Ketlen Souza en una cerrada batalla; Brendan Allen somete a Duncan en UFC Vegas 122

Lupita “Loopy” Godinez defendió su lugar entre las diez mejores peleadoras del peso paja tras derrotar a la brasileña Ketlen Souza por decisión unánime en UFC Vegas 122. Los tres jueces entregaron tarjetas de 29-28 para la mexicana, quien superó momentos complicados y encontró en el último asalto la fórmula para asegurar una victoria fundamental dentro de una de las divisiones más competitivas de la empresa.

La pelea resultó mucho más cerrada de lo que podría sugerir una decisión unánime. Souza aprovechó su velocidad y potencia durante los primeros minutos, conectó un peligroso uppercut y causó daño visible en el rostro de Godinez. La mexicana tuvo dificultades para completar sus derribos, pero nunca dejó de presionar ni permitió que su rival controlara por completo el combate.

Godinez finalmente llevó a Souza al suelo durante el tercer asalto y, a diferencia de sus intentos anteriores, consiguió mantener la posición superior. Desde ahí conectó golpes a ras de lona y cerró la pelea en control, una reacción que terminó por inclinar las tarjetas a su favor.

El triunfo también tuvo un valor adicional porque Souza no cumplió con el límite del peso paja. La brasileña registró 117 libras, una por encima del máximo permitido para una pelea sin campeonato, por lo que perdió el 20 por ciento de su bolsa. Godinez marcó 115.5 libras y aceptó disputar el combate en peso pactado.

La victoria mantiene a Loopy, octava en la clasificación antes de la función, dentro del grupo de aspirantes que intenta acercarse al campeonato. No fue una actuación dominante ni una noche sencilla, pero sí una demostración de resistencia y capacidad para modificar el rumbo de una pelea que comenzó de forma incómoda.

En el combate estelar, Brendan Allen acabó con la racha de cinco triunfos de Christian Leroy Duncan mediante una sumisión técnica en el quinto asalto. Duncan perdió un punto en el segundo episodio debido a un piquete de ojos, pero la pelea no llegó a las tarjetas.

Allen derribó a su rival durante el último asalto, tomó su espalda y cerró un mataleón. Duncan intentó resistir, pero perdió la conciencia y el réferi Marc Goddard detuvo el combate a los 2:46. El resultado fortalece la posición de Allen entre los principales contendientes del peso medio.

Jai Herbert, por su parte, derrotó a Matheus Camilo por decisión unánime después de recuperar terreno con su jab y aumentar el ritmo durante el cierre. Los tres jueces calificaron el enfrentamiento 29-28 para el británico.

La función también dejó dos nocauts con patadas a la cabeza. Andre Fili apagó a Kai Kamaka III apenas 22 segundos después del inicio del segundo asalto, mientras que Otari Tanzilovi derribó a Malcolm Wellmaker con otra patada alta antes de completar la finalización con golpes.

En las preliminares, Francisco Prado dominó a Ismael Bonfim y lo terminó con castigo a ras de lona en el primer episodio. Niko Price necesitó menos de dos minutos para imponerse a Leon Shahbazyan, mientras que Alice Pereira obligó a Daria Zhelezniakova a abandonar después del primer asalto por el daño que recibió.

Godinez terminó como la gran representante mexicana de la noche. La decisión generó discusión por la efectividad y el daño que Souza mostró durante varios pasajes, pero el resultado oficial fue idéntico en las tres tarjetas: 29-28 para Loopy, quien resistió el momento más difícil y cerró el combate desde una posición de control.

Resultados completos de UFC Vegas 122

Brendan Allen derrotó a Christian Leroy Duncan por sumisión técnica —mataleón— a los 2:46 del quinto asalto.

Jai Herbert derrotó a Matheus Camilo por decisión unánime —29-28, 29-28 y 29-28—.

Loopy Godinez derrotó a Ketlen Souza por decisión unánime —29-28, 29-28 y 29-28—.

Andre Fili derrotó a Kai Kamaka III por nocaut —patada a la cabeza— a los 22 segundos del segundo asalto.

Otari Tanzilovi derrotó a Malcolm Wellmaker por nocaut —patada a la cabeza y golpes— a los 2:39 del segundo asalto.

Julius Walker derrotó a Gerald Meerschaert por nocaut técnico —golpes a ras de lona— a los 3:35 del segundo asalto.

Francisco Prado derrotó a Ismael Bonfim por nocaut —golpes a ras de lona— a los 4:23 del primer asalto.

Niko Price derrotó a Leon Shahbazyan por nocaut técnico —golpes— al 1:58 del primer asalto.

Brendson Ribeiro derrotó a Felipe Franco por sumisión —guillotina— al 1:49 del primer asalto.

Allen Frye Jr. derrotó a RJ Harris por nocaut —golpes— a los 2:59 del primer asalto.

Alice Pereira derrotó a Daria Zhelezniakova por nocaut técnico —abandono— al término del primer asalto.

Ernesta Kareckaite y Melissa Gatto empataron por decisión mayoritaria —29-27, 28-28 y 28-28—.