Oliveira le quita el cinturón BMF a Holloway en UFC 326
El T-Mobile Arena de Las Vegas fue el escenario este sábado de una de las noches más completas del año en la UFC. Charles Oliveira se llevó el cinturón BMF tras dominar los cinco rounds a Max Holloway por decisión unánime, y Raul Rosas Jr. dio el paso más importante de su carrera al vencer a Rob Font y entrar al ranking de peso gallo. Todo eso en una sola noche.
Oliveira fue el peleador más dominante sobre la lona desde el primer round. "Do Bronx" usó su lucha para llevar a Holloway al suelo una y otra vez, y desde ahí lo controló con codos, intentos de llave al cuello y golpes que el hawaiano no pudo responder.
Holloway es uno de los mejores peleadores en la historia del peso pluma y tiene uno de los mejores chins del deporte. Lo demostró: sobrevivió situaciones muy comprometidas en varios rounds, llegó al quinto con una sonrisa y le guiñó el ojo a la cámara mientras Oliveira le buscaba el cuello. Pero los tres jueces no tuvieron dudas. La decisión fue unánime y el cinturón BMF tiene un nuevo dueño.
Para Oliveira es una victoria con mucho peso. El brasileño fue campeón de peso ligero, es el peleador con más finales en la historia de la UFC, y esta noche demostró que a sus 36 años todavía puede dominar a una leyenda del deporte durante 25 minutos.
Holloway llegó como favorito, defensor del título, con dos victorias consecutivas sobre Justin Gaethje y Dustin Poirier. Nada de eso le alcanzó.
Antes de la pelea estelar, la noche ya tenía su momento más emotivo. Raul Rosas Jr. tiene 21 años, nació en Clovis, Nuevo México, y tiene raíces mexicanas que carga con orgullo cada vez que sube al octágono.
Su rival era Rob Font, un veterano con 17 años más de experiencia y un lugar en el top 15 del ranking. Lo que Rosas hizo durante tres rounds fue una clase de lucha: derribó a Font cada vez que quiso, le tomó la espalda y lo controló en el suelo. Los jueces lo dieron ganador 30-27 en las tres tarjetas.
Con ese resultado, Rosas entra al ranking de peso gallo y se convierte en el peleador más joven del ranking masculino de la UFC. Ya era el más joven en firmar con la organización cuando lo hizo antes de cumplir 18 años. Ahora su nombre aparece en la lista de los mejores del mundo a los 21.
En la co-estelar, Caio Borralho venció a Reinier de Ridder por decisión unánime 30-27 y se consolida como uno de los nombres más serios del peso mediano.
Drew Dober noqueó a Michael Johnson en el segundo round con un gancho de izquierda que lo mandó al suelo de inmediato, y con eso rompió su propio récord de nocauts en la división de peso ligero.
Gregory Rodrigues cerró la cartelera con la noche más corta: derribó a Brunno Ferreira en el primer round a los 47 segundos con un golpe limpio.
Una noche que tuvo de todo.