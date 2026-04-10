Prochazka promete “traer el calor a Miami” y Ulberg se proclama rey en el pesaje de UFC 327
Sin margen para interpretaciones, el pesaje de UFC 327 dejó más que números: expuso dos discursos opuestos que anticiparon el tono del combate por el título semipesado. Jiri Prochazka marcó 203 libras y Carlos Ulberg, 204. Ambos dentro del límite para disputar el cinturón vacante este sábado 11 de abril en el Kaseya Center de Miami.
Pero el peso fue apenas el preámbulo. Prochazka, excampeón de las 205 libras, llevó la narrativa hacia la entrega total:
“Ganará y traeré el calor a Miami. Entregué todo en la preparación y voy a hacerlo por todos los que me han apoyado”.
Ulberg respondió sin matices, con un mensaje que apunta directamente al resultado:
“Escucha, mañana todo cambia y Carlos será el rey”.
El contraste es, incluso, fuera de la báscula. Prochazka (32-5-1) representa el caos controlado: un estilo impredecible, agresivo y difícil de replicar dentro del roster de la UFC. Del otro lado, Ulberg (14-1) llega con nueve victorias consecutivas y una propuesta técnica, basada en la precisión y el volumen en el striking. Dos filosofías que chocan.
La pelea adquiere un contexto particular: el cinturón quedó vacante tras la decisión de Alex Pereira de subir de división, algo que abrió una ventana para redefinir la jerarquía en las 205 libras. Prochazka, de 33 años, lo entiende como un segundo capítulo: ya fue campeón en 2022, pero una lesión lo obligó a renunciar al título. Llega, según sus propias palabras, con otra perspectiva.
Ulberg, en cambio, pisa el momento más sólido de su carrera. Su única derrota quedó atrás en su debut en la UFC; desde entonces, su crecimiento ha sido sostenido. En el pesaje, su mensaje fue menos emocional y más definitivo: cambiar el orden de la división.
En la cartelera, la mexicama 'Loopy' Godínez también cumplió con la báscula al marcar 116 libras para su combate en peso paja frente a Tatiana Suárez, quien registró el mismo peso. Una pelea preliminar que equilibra técnica y ritmo en una división donde cada victoria redefine el mapa.
El sábado, el octágono decidirá si prevalece la intensidad de Prochazka o la precisión metódica de Ulberg. Las palabras ya marcaron la línea.
¿Dónde ver la UFC 327 entre Prochazka vs Ulberg?
- Paramount+: La UFC 327: Prochazka vs. Ulberg se podrá ver en México a través de esta plataforma de streaming.