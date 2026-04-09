Prochazka vs Ulberg: “Cada pelea es por el título”, dice Jiri antes del duelo por el cinturón semicompleto
El checo Jiri Prochazka aseguró este jueves que encara cada combate como si estuviera en juego el campeonato mundial, en la antesala de su enfrentamiento ante el neozelandés Carlos Ulberg por el cinturón vacante de peso semicompleto.
“Es un buen striker y un peleador muy sistemático. Cada pelea para mí es una pelea por el título y por eso lo he hecho bien siempre”, dijo Prochazka en conferencia de prensa de la UFC 327 que encabezará este combate.
El excampeón de las 205 libras, de 33 años, subrayó que llega con una perspectiva distinta tras haber conquistado el cinturón en 2022 y posteriormente dejarlo vacante por lesión.
“Tengo una motivación grande y así he hecho esta preparación. Cada pelea es muy importante y ahora lo entiendo más. Quiero ser más fuerte, más rápido y ganar el título”, añadió.
El combate se disputará este sábado 11 de abril en el Kaseya Center de Miami, luego de que Alex Pereira dejara vacante el campeonato para explorar otras divisiones, lo que abrió la puerta a un duelo entre dos de los strikers más destacados de la categoría.
Por su parte, Ulberg restó importancia al favoritismo del europeo y confió en su preparación para imponerse.
“Haré todo lo que tenga que hacer para ganar. No me sorprende que sea el favorito de los fans”, señaló. “Voy a sorprender al mundo”.
El neozelandés llega con una de las rachas más sólidas en la división, respaldado por su estilo basado en volumen de golpeo y control en pie, frente a un Prochazka reconocido por su agresividad y capacidad de definición.
Ambos protagonizarán un choque de estilos este fin de semana, con el cinturón semicompleto en juego y la expectativa de un combate de alto impacto.
¿Dónde ver la UFC 327 entre Prochazka vs Ulberg?
- Paramount+: La UFC 327: Prochazka vs. Ulberg se podrá ver en México a través de esta plataforma de streaming.