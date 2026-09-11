Regina Tarín pidió una Top 15 para acelerar su camino en la UFC
Regina Tarín apenas tiene una pelea en la UFC, pero para la segunda no quiso un camino fácil. La mexicana aseguró que ella misma pidió enfrentar a JJ Aldrich, número 12 en el ranking del peso mosca y una rival que acumula 17 combates en la empresa más importante de MMA en el mundo.
"Yo pedí a mi peleadora. Yo fui quien buscó a la peleadora y yo mandé a mi rival, me gusta porque aguanta golpes, también va para el frente y eso es lo que quiero. Es lo que a mí me gusta para divertirme, para hacer lo que amo", explicó Tarín a Sports Illustrated México.
Sin embargo, Tarín tiene 21 años, récord profesional de 8-0 y debutó en la UFC apenas el 28 de febrero. Aldrich tiene 33, marca de 15-7 y entró al octágono por primera vez en diciembre de 2016, cuando la mexicana tenía 12 años. La estadounidense ha ganado cuatro de sus últimas cinco peleas.
El combate será el 12 de septiembre en la Noche UFC, en la Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona. Será la cuarta edición de una función que la empresa organiza con motivo de la celebración de la Independencia de México y que este año volvió a construir con una importante presencia de talento tricolor y latinoamericano. Toda la cartelera podrá verse en vivo por Paramount+.
"Está llena la cartelera de mexicanos y ojalá que todos ganemos y podamos festejar y representar a nuestro país, porque literalmente unos días después es nuestra Independencia. Qué mejor que sentirlo justo en una noche mexicana, ganando la mayoría o todos los mexicanos, y poder sentir esa mente guerrera y ese corazón de un mexicano", añadió la oriunda de Ciudad de México.
Una victoria no le garantiza automáticamente un lugar entre las mejores 15, pero la pondría por primera vez frente a una integrante de ese grupo después de haber disputado apenas un combate dentro de la UFC.
"Si gano, que es el plan, entraría al ranking, al Top y lo que sigue después es escalar poco a poco y buscar más peleas con las Top 15, para seguir escalando y llegar obviamente a mi meta, que es ser campeona", dijo.
El debut en 130 libras, la pelea que aceptó en una semana
Hace seis meses su escenario era distinto. Tarín aceptó enfrentar a Ernesta Kareckaitė en la misma semana de la función, con solo tres días de antelación, y debutó en la UFC el 28 de febrero en la Arena CDMX, en Ciudad de México, en una pelea pactada en 130 libras, por encima del límite habitual del peso mosca.
Ganó por decisión unánime, conectó 114 de 239 golpes significativos y el combate recibió el bono oficial de Pelea de la Noche. UFC posteriormente también lo eligió, de manera editorial, como su pelea del mes de febrero.
"Fue puro corazón, si te soy sincera. Fue con las herramientas que tenía. Entreno diario para justo estos cortos avisos, entonces físicamente estábamos preparados. Obviamente lo pesado fue el corte de peso, pero fue todo el corazón: 'me toca aguantar y sacar la casta y demostrar que los mexicanos tenemos ese corazón'", recordó.
Esta vez sí tuvo un campamento completo para preparar a Aldrich. Tarín mantendrá el estilo agresivo que mostró en febrero, pero ahora llegará con una estrategia específica y mayor confianza en su preparación.
"La peleadora Regina Tarín que se subió a la pelea pasada va a ser la misma, con las mismas ganas, la misma hambre, el mismo corazón, solamente que esta vez con una estrategia de pelea y con un proceso hecho para esa pelea. Definitivamente puedo sacarlo en tres días, pero ahora ya preparada me da más confianza de subirme a ese octágono", señaló.
De hecho, seis de las ocho victorias profesionales de Tarín terminaron antes de las tarjetas: cuatro por nocaut y dos por sumisión, además de cuatro finalizaciones en el primer asalto. Aldrich presenta el contraste: registra solamente tres triunfos por nocaut en sus 15 victorias y ha construido la mayor parte de su carrera con triunfos por decisión.
La WWE, el camino que estuvo a punto de tomar
En enero, Tarín participó en las pruebas para integrarse a la WWE, un paso que aparece incluso en su perfil oficial de UFC. La mexicana aseguró que contemplaba continuar su carrera deportiva por esa vía, hasta que apareció la oportunidad que había esperado desde que comenzó en las artes marciales mixtas.
"Yo ya me iba a ir, pero obviamente la UFC es mi meta, es mi sueño y ahora mi prioridad es la UFC. Si WWE viene, va a ser después, cuando piense retirarme. Ahora soy muy joven y creo que tengo que explotar mi juventud en este deporte. Me queda mucho camino por recorrer dentro de la empresa".
Su presente está concentrado en el Performance Institute de la UFC en México. Tarín entrenaba ahí desde antes de formar parte de la empresa y realizó en esas instalaciones el campamento para Aldrich.
"Lo que nos dan aquí es un equipo. Para mí, esta es mi familia. No es sólo una instalación a la que vengo a entrenar: aquí están mis personas de confianza, la gente que me apoya y quiere lo mejor para mí como peleadora y como persona. Me la vivo más aquí que en mi propia casa. Para mí, este lugar es mi casa, mi familia, mi gente y mi equipo”, contó.
Tarín afirmó que su meta es convertirse en la campeona más joven de la UFC, aunque evita ponerse una fecha y reconoce que antes necesita acumular experiencia contra las mejores de la división.
"No tengo un tiempo establecido. Puede ser más o menos de lo esperado, pero mi meta es ser la campeona más joven. Ahora quiero seguir aprendiendo, avanzando y ganando experiencia en la UFC, peleando con las mejores hasta estar lista para disputar el título".
La distancia entre esa aspiración y una pelea por el cinturón todavía es amplia. Tarín apenas lleva 15 minutos de competencia en la UFC, pero decidió que su segunda prueba fuera contra alguien que lleva casi una década dentro del octágono y pertenece a las mejores del ranking. El 12 de septiembre, en una función construida alrededor de México, sabrá si pedir acelerar también significaba estar preparada para hacerlo.