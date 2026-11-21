Navajo Stirling consiguió la victoria más importante de su carrera al noquear al excampeón Jiří Procházka a dos segundos de terminar el segundo asalto en la pelea estelar de UFC Qatar, celebrada este sábado 21 de noviembre. La jornada también dejó un triunfo del mexicano Santiago Luna sobre Aleksandre Topuria, la victoria del argentino Kevin Vallejos ante Aljamain Sterling y la despedida de Brian Ortega.

Stirling construyó su victoria con paciencia. El neozelandés mantuvo la distancia, castigó repetidamente las piernas de Procházka y evitó quedar atrapado en los intercambios que suelen favorecer al checo.

El excampeón consiguió conectar algunos golpes de derecha durante el segundo episodio, pero no logró cambiar el desarrollo del combate.

Cuando restaban apenas unos segundos, Procházka intentó responder con un gancho de izquierda. Stirling esquivó el golpe y conectó una derecha que dejó inconsciente a su rival, por lo que el árbitro detuvo la pelea a los 4:58 del segundo asalto.

El triunfo mantuvo invicto al neozelandés, quien mejoró su récord profesional a 12-0. Después de superar en sus dos presentaciones más recientes a los excampeones Jan Błachowicz y Procházka, se colocó en la conversación por una oportunidad ante Carlos Ulberg, actual monarca del peso semicompleto.

Por su parte, Kevin Vallejos consiguió la victoria más importante de su carrera al derrotar por decisión unánime a Aljamain Sterling. El argentino neutralizó buena parte de los intentos de derribo del excampeón de peso gallo y encontró mejores golpes durante los intercambios de pie.

Los tres jueces favorecieron al peleador de 24 años con tarjetas de 30-27, 30-27 y 29-28. Vallejos elevó su récord a 19-1, llegó a cinco triunfos en UFC y pidió una oportunidad por el campeonato de peso pluma ante Alexander Volkanovski.

Santiago Luna derrota a Aleksandre Topuria y logra su mayor victoria

El mexicano Santiago Luna sorprendió al derrotar por decisión dividida a Aleksandre Topuria, hermano mayor del excampeón Ilia Topuria, en uno de los enfrentamientos más importantes de la cartelera preliminar.

Luna impuso presión y volumen durante los tres asaltos, mientras que su rival respondió con golpes menos frecuentes, pero de mayor potencia.

Dos jueces entregaron tarjetas de 30-27 y 29-28 para el mexicano, mientras el tercero favoreció a Topuria por 29-28.

Con este resultado, Luna mejoró su marca profesional a 9-1 y llegó a tres victorias en cuatro presentaciones dentro de UFC, además de propinarle a Topuria su primera derrota en la organización.

Otro peleador vinculado con México, el brasileño Alessandro Costa, estuvo cerca de completar una remontada ante Amir Albazi, pero terminó sometido en los segundos finales.

Costa lastimó a su rival durante el segundo asalto y estuvo cerca de finalizarlo. Sin embargo, Albazi resistió, consiguió llevar el combate al suelo en el tercero y cerró un estrangulamiento trasero que provocó la rendición a los 4:34.

Brian Ortega anuncia su retiro después de perder ante Dan Hooker

Brian Ortega anunció su retiro después de caer por decisión unánime ante Dan Hooker, en su debut dentro de la división de peso ligero.

El neozelandés controló la distancia con patadas a las piernas y al cuerpo, conectó las combinaciones más claras y defendió los intentos de derribo del estadounidense de ascendencia mexicana.

Los tres jueces calificaron el enfrentamiento 30-27 para Hooker, quien terminó una racha de tres derrotas consecutivas.

Después de conocerse el resultado, Ortega se quitó los guantes y los colocó en el centro del octágono, una señal tradicional de despedida en las artes marciales mixtas.

“Por ahora, creo que esto es todo”, expresó el dos veces retador al campeonato de peso pluma, quien se despidió después de 12 años dentro de UFC.

La cartelera también dejó las victorias de Kyoji Horiguchi sobre Asu Almabayev e Ikram Aliskerov ante Jared Cannonier, además de los nocauts de John Mitchell y Diyar Nurgozhay.

Resultados completos de UFC Qatar 2026

Navajo Stirling derrotó a Jiří Procházka por nocaut a los 4:58 del segundo asalto.

derrotó a Jiří Procházka por nocaut a los 4:58 del segundo asalto. Kevin Vallejos venció a Aljamain Sterling por decisión unánime (30-27, 30-27 y 29-28).

venció a Aljamain Sterling por decisión unánime (30-27, 30-27 y 29-28). Dan Hooker superó a Brian Ortega por decisión unánime (30-27, 30-27 y 30-27).

superó a Brian Ortega por decisión unánime (30-27, 30-27 y 30-27). Kyoji Horiguchi derrotó a Asu Almabayev por decisión unánime (30-27, 30-27 y 29-28).

derrotó a Asu Almabayev por decisión unánime (30-27, 30-27 y 29-28). Ikram Aliskerov venció a Jared Cannonier por decisión unánime (30-27, 30-27 y 30-27).

venció a Jared Cannonier por decisión unánime (30-27, 30-27 y 30-27). Santiago Luna derrotó a Aleksandre Topuria por decisión dividida (30-27, 29-28 y 28-29).

derrotó a Aleksandre Topuria por decisión dividida (30-27, 29-28 y 28-29). Tallison Teixeira superó a Shamil Gaziev por decisión unánime (30-27, 29-28 y 29-28).

superó a Shamil Gaziev por decisión unánime (30-27, 29-28 y 29-28). Amir Albazi sometió a Alessandro Costa a los 4:34 del tercer asalto.

sometió a Alessandro Costa a los 4:34 del tercer asalto. Tahir Abdullayev venció a Jake Matthews por decisión unánime.

venció a Jake Matthews por decisión unánime. Dom Mar Fan derrotó a Nikolas Motta por decisión unánime.

derrotó a Nikolas Motta por decisión unánime. Diyar Nurgozhay superó a Alik Lorenz por nocaut técnico a los 24 segundos del segundo asalto.

superó a Alik Lorenz por nocaut técnico a los 24 segundos del segundo asalto. John Mitchell venció a Shoaib Yousaf por nocaut técnico con un rodillazo a los 3:50 del primer asalto.