El UFC Performance Institute de la Ciudad de México comienza a entregar sus primeros resultados importantes. Cuatro peleadores que potenciaron su preparación dentro del centro consiguieron contratos con UFC durante 2025, mientras la primera generación de su academia reunió a 19 prospectos de ocho países. El proyecto que abrió sus puertas en febrero de 2024 ya no representa solamente una inversión en instalaciones: constituye el intento más ambicioso por transformar el talento latinoamericano en un sistema permanente de desarrollo.

Ramiro Jiménez, Sofía Montenegro, Adrián Luna Martinetti y Juan Díaz obtuvieron su entrada a UFC a través de Dana White’s Contender Series después de trabajar en el Performance Institute. Sus historias representan el primer indicio medible de lo que la empresa intenta construir en México: detectar peleadores antes de que lleguen a la élite, mejorar su preparación y acercarlos a una oportunidad contractual.

El cambio resulta importante porque los grandes exponentes mexicanos tuvieron que abrirse camino antes de que existiera una estructura de este tamaño en el país. Brandon Moreno, Alexa Grasso y Yair Rodríguez conquistaron campeonatos de UFC mediante trayectorias distintas, viajes al extranjero y equipos construidos alrededor de sus propias necesidades. Sus éxitos demostraron que México podía producir peleadores de nivel mundial; el Performance Institute busca que esos casos dejen de ser excepciones difíciles de repetir.

La instalación mexicana es la tercera de su tipo, después de Las Vegas, inaugurada en 2017, y Shanghái, abierta en 2019. Cuenta con aproximadamente 30 mil pies cuadrados —cerca de 2 mil 800 metros cuadrados— y posee el área específica para entrenamiento de artes marciales mixtas más grande entre los tres centros.

Su piso de MMA ocupa alrededor de 12 mil pies cuadrados e incluye dos octágonos de competencia de 25 pies y una zona de golpeo con 18 costales. El espacio se complementa con un gimnasio para desarrollar fuerza, potencia y velocidad; una clínica de medicina deportiva; áreas de recuperación; laboratorio de ciencias del deporte y servicios especializados de nutrición.

El valor real del centro no se encuentra únicamente en su tamaño. Un peleador puede entrenar, recibir terapia física, analizar su composición corporal, trabajar su acondicionamiento, planear su alimentación y recuperarse sin trasladarse entre diferentes lugares. Esa concentración de recursos reduce una parte del desgaste que durante años acompañó a los atletas de la región.

El manejo del peso representa otro de sus puntos centrales. El instituto cuenta con evaluaciones de hidratación, análisis metabólico y asesoría nutricional individual. También dispone de sauna, piscina fría, hidromasaje y sistemas de compresión para la recuperación. En un deporte donde una mala reducción de peso puede afectar el rendimiento e incluso la salud, contar con especialistas durante todo el proceso marca una diferencia que va más allá del entrenamiento técnico.

La clínica puede atender lesiones recientes, tratamientos preventivos y rehabilitaciones posteriores a una cirugía. El laboratorio deportivo analiza la respuesta del organismo mediante pruebas de esfuerzo, consumo de oxígeno, frecuencia cardiaca y otras mediciones. El objetivo consiste en sustituir decisiones basadas únicamente en sensaciones por programas respaldados con información individual de cada atleta.

El centro también aprovecha las condiciones particulares de la Ciudad de México. Su altitud representa un desafío para los peleadores que compiten en la capital, pero también ofrece una herramienta para desarrollar resistencia. Antes de UFC México en marzo de 2025, más de una docena de integrantes de la cartelera utilizaron sus instalaciones y varios permanecieron ahí durante más de un mes.

Brandon Moreno explicó entonces que preparar sus primeras peleas en la ciudad implicaba resolver por separado los traslados, la alimentación y los lugares de entrenamiento. Con el nuevo instituto pudo encontrar todos esos servicios en un mismo espacio. Rafa García, Edgar Chairez y Manuel Torres también realizaron ahí parte de su preparación para aquella función.

El Performance Institute no trabaja solamente con peleadores que ya pertenecen a UFC. Su principal diferencia frente a la sede de Las Vegas está en la academia destinada a prospectos de Latinoamérica. En su primer proceso de selección participaron 42 atletas y solamente 19 recibieron un lugar para continuar su desarrollo durante un año.

Los seleccionados representaron a México, Ecuador, Argentina, Perú, Chile, Cuba, Costa Rica y Venezuela. México aportó cinco integrantes; Ecuador, cuatro; Argentina, tres; Perú y Chile, dos cada uno; Cuba, Costa Rica y Venezuela completaron el grupo con un representante.

El proceso no se limitó a observar combates. El equipo del instituto evaluó golpeo, lucha, grappling, resistencia, fuerza y diferentes mediciones de rendimiento. Los resultados permitieron identificar no solamente quién podía ganar una pelea en ese momento, sino quién poseía las capacidades físicas y técnicas para desarrollarse a largo plazo.

Recibir un lugar en la academia no equivale a firmar con UFC. Los prospectos todavía deben construir un récord, competir en promociones regionales y ganarse una oportunidad en programas como Dana White’s Contender Series o The Ultimate Fighter. El instituto ofrece preparación y exposición, pero el contrato continúa sujeto a los resultados dentro de la jaula.

Los resultados de 2025 mostraron que esa ruta puede funcionar. Ramiro Jiménez consiguió su contrato después de vencer por nocaut técnico a Tommy Cuozzi; Sofía Montenegro recibió una oportunidad pese a perder una batalla cerrada contra Jeisla Chaves; Adrián Luna Martinetti convenció después de un combate espectacular contra Mark Vologdin, y Juan Díaz aseguró su lugar con un nocaut mediante un codazo giratorio.

Tres de esos cuatro nombres —Montenegro, Luna Martinetti y Díaz— formaron parte de los 19 elegidos en el primer Combine de 2024. Esa conexión entre selección, preparación y contrato ofrece la señal más clara de que la academia puede producir resultados, aunque todavía será necesario observar su desarrollo dentro de UFC para medir el alcance verdadero del proyecto.

La Ciudad de México también se convierte en un punto de encuentro entre prospectos y peleadores consolidados. Los integrantes de la academia pueden observar el trabajo de atletas del roster e incluso compartir algunas sesiones con ellos. Esa convivencia permite acercarlos al ritmo, las exigencias y los hábitos necesarios para competir en el máximo nivel.

El proyecto tampoco debe entenderse como un reemplazo de los gimnasios locales. Los equipos regionales continuarán como la base donde nacen los peleadores, aprenden las disciplinas y disputan sus primeros combates. El Performance Institute funciona como un complemento que reúne recursos demasiado costosos o especializados para la mayoría de las academias independientes.

Su influencia dependerá también del crecimiento de las promociones latinoamericanas. Los prospectos necesitan actividad, rivales adecuados y eventos que les permitan acumular experiencia antes de aspirar a Contender Series. Ningún laboratorio puede sustituir las horas de combate ni la competencia necesaria para formar a un peleador completo.

El instituto sí puede reducir la distancia que separaba al talento latinoamericano de las herramientas disponibles para los deportistas de Estados Unidos. Antes, acceder a servicios de nutrición, rehabilitación y ciencias del deporte exigía viajar, pagar equipos separados o establecerse fuera del país. Ahora una parte de esa estructura existe permanentemente en la capital mexicana.

Dana White señaló desde el anuncio del proyecto que México podía convertirse en uno de los mayores productores de talento de MMA del mundo si sus atletas recibían los recursos necesarios. Los campeonatos de Moreno, Grasso y Rodríguez demostraron que la capacidad ya existía. La inversión busca transformar esa capacidad en continuidad.

El impacto definitivo no se medirá por la cantidad de máquinas ni por el tamaño de sus octágonos. Se medirá por los prospectos que lleguen a UFC, por quienes logren mantenerse en el roster y, finalmente, por la aparición de nuevos contendientes y campeones. Los cuatro contratos obtenidos en 2025 representan un comienzo, no la culminación del proceso.

México ya produjo campeones sin contar con una estructura centralizada. El Performance Institute intenta construir el camino para que la siguiente generación no dependa exclusivamente de sacrificios individuales, viajes improvisados o recursos limitados. Si el modelo funciona, la Ciudad de México dejará de ser solamente una sede importante para UFC y se convertirá en el centro que forme a buena parte del futuro de las artes marciales mixtas latinoamericanas.