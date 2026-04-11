UFC 327: Prochazka vs Ulberg por el título semipesado y Loopy Godínez ante su mayor oportunidad
La UFC regresa a Miami este sábado 11 de abril con uno de los eventos más cargados del año. El Kaseya Center será el escenario del UFC 327, una noche donde hay un título en juego, un regreso esperado y una mexicana que puede cambiar su carrera de una sola pelea.
La pelea estelar enfrenta al checo Jiri Prochazka ante el neozelandés Carlos Ulberg por el título vacante del peso semipesado, que quedó libre cuando Alex Pereira decidió subir de división. Prochazka tiene récord de 32-5-1 y un estilo que no ha podido replicar ningún otro peleador: caótico, impredecible y siempre al límite.
“Carloa es un buen striker y un peleador sistemático. Cada pelea para mí es una pelea por el título y por eso lo he hecho bien siempre. Tengo una motivación grande y así he hecho esta preparación. Cada pelea es muy importante y ahora lo entiendo más. Quiero ser más fuerte, más rápido y ganar el título”, dijo el europeo sobre su siguiente pelea.
Ulberg llega con 14-1 y nueve victorias consecutivas desde la única derrota de su carrera en su debut en la UFC. Es un striker técnico y preciso, lo opuesto a Prochazka en todos los sentidos. Dos filosofías de pelea que chocan por el cinturón de las 205 libras.
“Haré todo lo que tenga que hacer para ganar. No me sorprende que sea el favorito de los fans”, señaló el neozelandés. “Voy a sorprender al mundo”.
En la coestelar, el brasileño Paulo Costa subirá de división para enfrentar al invicto ruso Azamat Murzakanov.
Murzakanov llega con récord perfecto de 16-0 y seis victorias consecutivas en la UFC, con cinco finalizaciones por nocaut en ese tramo. Costa, con 15-4, y viene de derrotar a Roman Kopylov en su última pelea de peso mediano y ahora busca posicionarse entre los mejores del semipesado.
El propio Costa declaró en la semana de pelea que el ganador de este duelo puede quedar en posición muy buena para la próxima oportunidad titular. La conferencia de prensa ya dejó claro que el brasileño llega con toda la energía encendida.
En las preliminares, la mexicana 'Loopy' Godinez tiene la pelea más importante de su carrera. La peleadora de Aguascalientes, ubicada en el sexto lugar del ranking, se mide ante Tatiana Suarez, la segunda del ranking del peso paja, en una pelea que el propio entorno de la división enmarca como una eliminatoria al cinturón.
Godinez llega con dos victorias consecutivas, la más reciente sobre la ex campeona Jessica Andrade.
“Ella es muy implacable con sus derribos, siempre va hacia enfrente hasta lograrlo. Hemos trabajado mucho en defender en esas situaciones”, explicó sobre el reto que representa Suárez.
Una victoria, pondría a la mexicana que residen en Canadá en la primera fila de la conversación por el título de Mackenzie Dern.
La cartelera también tiene uno de esos momentos que van más allá del resultado. Cub Swanson, veterano del peso pluma con más de 15 años en la UFC, peleará ante Nate Landwehr en lo que se perfila como el cierre de su carrera.
Swanson es uno de los peleadores más queridos en la historia de la organización y en Miami tendrá la oportunidad de darle una despedida dentro del octágono.
El UFC 327 arranca con las preliminares a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y la cartelera estelar a las 21:00 horas. Todo el evento se trasmitirá por el servicio de streaming Paramount+.