UFC 332: Imanol Rodríguez noquea y Silva se corona

La patada entró de frente al cuerpo. Alden Coria se dobló y cayó a la lona; Imanol Rodríguez había encontrado el golpe que terminó la pelea. A los 3:11 del primer asalto, el mexicano ganó por nocaut técnico y cerró las preliminares de UFC 332 con una actuación que dio continuidad a su buen debut. El Delta Center de Salt Lake City fue escenario, este 3 de octubre, de una función marcada por las finalizaciones y coronada por el triunfo de Natalia Silva.

El peleador de Ensenada, Baja California, dejó su récord profesional en 8-0, con todas sus victorias antes del límite, y sumó su segundo triunfo en dos presentaciones en la UFC. En febrero había superado a Kevin Borjas en la Arena CDMX después de atravesar dificultades en el primer round. Esta vez resolvió el combate en menos de cuatro minutos frente a un rival que había ganado sus tres peleas dentro de la empresa.

Coria también representaba una conexión con la cima del peso mosca: entrena con Joshua Van, campeón de la categoría. Rodríguez había aprovechado ese vínculo para lanzar un mensaje antes de la función. “Primero voy por su amigo y después voy por él”, dijo a UFC.com. Su objetivo inmediato era ganar, volver a competir en diciembre y buscar un oponente del ranking. El resultado le dio argumentos para pedir una prueba de mayor exigencia.

Después del nocaut llegó otra imagen que explicó parte de su recorrido. Rodríguez terminó la entrevista y saltó a los brazos de Daniel Cormier, quien lo esperaba fuera del octágono. El excampeón había sido su entrenador en The Ultimate Fighter 33 y mantuvo el vínculo cuando acabó el programa. “Daniel Cormier, eres la mejor persona del mundo. Gracias por el apoyo”, expresó el mexicano tras la victoria.

La cartelera principal mantuvo el ritmo de los desenlaces rápidos. Payton Talbott terminó a Deiveson Figueiredo a los 2:09 del primer round: una derecha lo derribó temprano y el estadounidense sostuvo el ataque hasta que el árbitro intervino. Después de vencer a Henry Cejudo en su presentación anterior, agregó otro excampeón a su historial y llamó a Sean O’Malley como próximo rival deseado.

Esteban Ribovics también terminó en el primer asalto a King Green, a los 4:08, mientras Roman Kopylov frenó a Ateba Gautier a los 3:12 del mismo episodio. Roberto Soldić, en cambio, recorrió los tres rounds de su debut en la UFC y derrotó a Khaos Williams por decisión unánime.

La estelar exigió los cinco asaltos. Natalia Silva venció a Wang Cong por decisión unánime, con tarjetas de 48-47, 48-47 y 49-46, y conquistó el campeonato absoluto de peso mosca femenino. El cinturón había quedado vacante después de que las lesiones obligaran a Valentina Shevchenko a apartarse de la competencia.

La brasileña construyó su ventaja con velocidad, contragolpes y combinaciones que complicaron la entrada de Wang. En el segundo round conectó una patada alta que derribó a la china y añadió trabajo de lucha para controlar tramos del combate. Wang encontró mejores respuestas en los asaltos finales: presionó, castigó las piernas y consiguió intercambios más favorables. Su reacción estrechó la pelea, pero Silva conservó la ventaja suficiente para salir con el título.

La nueva campeona también llevó preparación mexicana a Utah. Pasó un mes viviendo y entrenando en México para adaptarse a la altura, según explicó antes del evento. Con la victoria extendió a nueve su racha de triunfos en la UFC y a 15 la de su carrera.

Para México, la coronación tiene además el nombre de Alexa Grasso como referencia. Silva ya derrotó a la tapatía en UFC 315, en mayo de 2025. Grasso respondió este año con victorias sobre Maycee Barber y Manon Fiorot, la última en Noche UFC de septiembre. Sus dos triunfos consecutivos la mantienen en la conversación por el campeonato. Una eventual oportunidad de recuperar el cinturón podría llevarla a reencontrarse con la brasileña que acaba de conquistarlo en Salt Lake City.