UFC 333: El legado de Volkanovski contra el invicto de Evloev; se define la trilogía Yan - Dvalishvili

UFC 333 llegará este sábado 24 de octubre al Etihad Arena de Abu Dhabi con dos campeonatos en juego. Alexander Volkanovski defenderá el cinturón del peso pluma frente al invicto Movsar Evloev, mientras Petr Yan y Merab Dvalishvili disputarán el tercer capítulo de una rivalidad que se encuentra empatada con una victoria para cada uno.

Volkanovski regresa a Abu Dhabi como campeón y con la oportunidad de fortalecer todavía más su lugar entre los mejores pesos pluma de la historia. El australiano recuperó el título en 2025 y lo defendió ante Diego Lopes durante 2026. Ahora enfrentará a un rival muy diferente, cuya principal fortaleza se encuentra en el derribo, el control y la capacidad para imponer un ritmo físico durante cinco asaltos.

Evloev llega con un récord profesional de 20-0 y diez triunfos en sus diez presentaciones dentro de UFC. El ruso todavía no consigue una finalización en la empresa, pero ninguno de sus oponentes ha encontrado la forma de derrotarlo. En su combate más reciente venció a Lerone Murphy y completó nueve de diez intentos de derribo durante los últimos tres asaltos.

El enfrentamiento presenta una prueba compleja para ambos. Evloev deberá superar la defensa de derribo, el movimiento y la precisión de uno de los peleadores más completos de UFC. Volkanovski, por su parte, tendrá que evitar que el ruso lo encierre contra la reja y convierta la pelea en una sucesión constante de agarres. La manera en que se resuelvan los primeros intentos de derribo puede determinar el desarrollo del combate.

La pelea coestelar también se disputará a cinco asaltos y por un campeonato. Yan y Dvalishvili se enfrentaron por primera vez en marzo de 2023, cuando el georgiano dominó con su presión, volumen y 49 intentos de derribo para llevarse una decisión unánime. La revancha llegó en UFC 323 y produjo una historia completamente distinta.

Yan recuperó el campeonato después de neutralizar 27 de los 29 intentos de derribo de Dvalishvili y castigarlo con mayor precisión durante cinco rounds. Aquella derrota terminó con una racha de 14 victorias del georgiano. Tras casi un año de preparación, Merab tendrá la oportunidad de demostrar que el desgaste acumulado durante su actividad como campeón influyó en aquella actuación.

La cartelera principal también incluye una pelea decisiva para la división de peso mosca. Lone’er Kavanagh, sexto del ranking y vencedor de Brandon Moreno en febrero, enfrentará a Ramazan Temirov, quien acumula 12 triunfos consecutivos y viene de noquear a Steve Erceg. El ganador puede ingresar directamente en la conversación por una futura oportunidad titular.

Alexander Volkov buscará reforzar su candidatura al campeonato de peso completo frente a Rizvan Kuniev. Volkov, segundo del ranking, ha ganado seis de sus últimas siete peleas y cuenta con victorias sobre Sergei Pavlovich y Waldo Cortes-Acosta durante ese periodo. Kuniev ocupa el séptimo lugar y tendrá la oportunidad más importante de su trayectoria ante un rival con 51 combates profesionales.

Aaron Pico y Losene Keita abrirán la cartelera estelar en un duelo entre dos pesos pluma con poder para terminar la pelea. Pico recuperó terreno al vencer a Patricio Pitbull después de perder su debut, mientras Keita llega después de noquear a Muhammad Naimov en el primer asalto. El ganador podría ingresar a los 15 mejores de la categoría.

Las preliminares también ofrecen un combate importante en peso semicompleto entre Azamat Murzakanov y Dominick Reyes. Murzakanov sufrió ante Paulo Costa la primera derrota de su carrera después de comenzar su paso por UFC con seis victorias, mientras Reyes intenta reconstruir su camino hacia la parte alta de la división.

UFC 333 tendrá un horario especial debido a su celebración en Abu Dhabi. En México, las primeras preliminares comenzarán a las 8:00 horas, las preliminares a las 10:00 y la cartelera principal a las 12:00. La función podrá seguirse por Paramount+.

Cartelera principal:

● Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev — campeonato de peso pluma

● Petr Yan vs. Merab Dvalishvili — campeonato de peso gallo

● Lone’er Kavanagh vs. Ramazan Temirov — peso mosca

● Alexander Volkov vs. Rizvan Kuniev — peso completo

● Aaron Pico vs. Losene Keita — peso pluma

Cartelera preliminar:

● Azamat Murzakanov vs. Dominick Reyes

● Nikita Krylov vs. Abdul-Rakhman Yakhyaev

● Abus Magomedov vs. Cam Rowston

● Grant Dawson vs. Nurullo Aliev

Primeras preliminares:

● Colby Thicknesse vs. Asaf Chopurov

● Abubakar Vagaev vs. Jacob Malkoun

● Bolaji Oki vs. Daniel Santos

● Kody Steele vs. Noah Gugnon

● Iasmin Lucindo vs. Nicolle Caliari