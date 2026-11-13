UFC 334 pone dos coronas en juego: Gane recibe al invicto Hokit y Amanda Nunes vuelve por el trono

UFC 334 llegará este sábado 14 de noviembre al Madison Square Garden de Nueva York con dos campeonatos en disputa: Ciryl Gane defenderá el título completo de peso completo ante el invicto Josh Hokit, mientras Kayla Harrison expondrá la corona de peso gallo frente a Amanda Nunes, quien regresa al octágono para intentar recuperar el trono que dejó al retirarse.

Gane llega a Nueva York con marca de 14-2 y como campeón indiscutido después de conquistar el cinturón interino mediante un nocaut técnico sobre Alex Pereira y recibir la promoción al título absoluto cuando Tom Aspinall decidió dejar vacante la corona para concentrarse en la recuperación de su lesión ocular.

El francés encontrará un desafío muy diferente en Hokit. El estadounidense posee récord perfecto de 10-0, fue luchador de División I y formó parte del equipo de prácticas de los San Francisco 49ers antes de dedicarse por completo a las artes marciales mixtas. Su ascenso dentro de UFC resultó vertiginoso: superó a Curtis Blaydes por decisión y después detuvo a Derrick Lewis para obtener la oportunidad titular.

La pelea confrontará la movilidad, precisión y experiencia de Gane con la presión física y la lucha de un retador que no conoce la derrota. El campeón necesita mantener el combate a distancia; Hokit deberá acortar el espacio, imponer contacto y convertir la pelea en una prueba de desgaste.

El regreso de Amanda Nunes

La pelea coestelar tiene dimensiones históricas. Kayla Harrison, doble campeona olímpica de judo y antigua monarca de PFL, realizará la primera defensa del cinturón que conquistó al someter a Julianna Peña con una kimura. Su récord profesional es de 19-1 y ocho de sus triunfos llegaron por sumisión.

Frente a ella aparecerá Amanda Nunes, excampeona simultánea de peso gallo y peso pluma y considerada una de las mejores peleadoras en la historia de UFC. La brasileña no compite desde junio de 2023, cuando derrotó por decisión unánime a Irene Aldana y anunció su retiro.

La diferencia de estilos ofrece uno de los grandes atractivos de la función. Harrison intentará cerrar la distancia, controlar el clinch y trasladar el combate al piso; Nunes buscará aprovechar su potencia, experiencia y precisión para castigar a la campeona antes de que pueda imponer su judo.

La cartelera principal también presentará a Caio Borralho frente a Yousri Belgaroui. Borralho ocupa el quinto lugar del ranking de peso medio, mientras el neerlandés llega después de conseguir tres finalizaciones en sus primeras tres apariciones dentro de UFC.

Uroš Medić intentará extender su racha de cinco victorias ante Kevin Holland en peso wélter, mientras Bilal Hasan enfrentará a Luis Gurule en la división mosca. Entre las preliminares destacan Stephen Thompson contra Charles Radtke, Drew Dober ante Chris Duncan y el duelo entre Jim Miller y Terrance McKinney.

La función sufrió dos modificaciones. Adrian Yanez salió de su pelea contra el peruano Juan Diaz y fue sustituido por Alatengheili. Además, el combate entre Nazim Sadykhov y Jefferson Nascimento quedó cancelado.

Horarios y cartelera de UFC 334

Las preliminares comenzarán a las 18:00 horas del centro de México y la cartelera estelar arrancará a las 20:00. La transmisión estará disponible en Paramount+.

Cartelera principal:

● Ciryl Gane vs. Josh Hokit — campeonato de peso completo

● Kayla Harrison vs. Amanda Nunes — campeonato femenino de peso gallo

● Caio Borralho vs. Yousri Belgaroui — peso medio

● Uroš Medić vs. Kevin Holland — peso wélter

● Bilal Hasan vs. Luis Gurule — peso mosca

Preliminares:

● Stephen Thompson vs. Charles Radtke

● Drew Dober vs. Chris Duncan

● Jim Miller vs. Terrance McKinney

● Donte Johnson vs. Cesar Almeida

● Jared Gordon vs. Melquizael Costa

● Macy Chiasson vs. Bia Mesquita

● Alatengheili vs. Juan Diaz

● Evan Elder vs. Samuel Sanches

UFC 334 ofrecerá dos historias completamente distintas por el campeonato. Gane tratará de estabilizar una división que sufrió meses de incertidumbre ante un retador cuyo ascenso rompió cualquier pronóstico. Harrison, en cambio, recibirá a una leyenda que vuelve después de más de tres años para demostrar que el trono femenino todavía le pertenece.