Volkanovski acaba con el invicto de Evloev y Yan resuelve la trilogía ante Merab en UFC 333

Alexander Volkanovski defendió el campeonato de peso pluma al detener a Movsar Evloev por nocaut técnico en el segundo asalto; mientras Petr Yan derrotó por decisión unánime a Merab Dvalishvili y conservó el cinturón de peso gallo.

Los dos campeones encabezaron una cartelera de UFC 333 que ofreció seis finalizaciones durante el primer episodio en la Etihad Arena de Abu Dhabi.

Evloev llegó con una marca perfecta de 20 victorias y ninguna derrota, además de una lucha capaz de incomodar a cualquier rival. El ruso puso a prueba al campeón desde el primer asalto, conectó golpes importantes y consiguió derribos breves que le permitieron controlar varios intercambios.

Volkanovski encontró la respuesta durante el segundo round. El australiano resistió otro intento de derribo, consiguió colocarse por encima de su rival y transformó la pelea en un intercambio abierto. Una combinación de derecha e izquierda comenzó a quebrar la resistencia de Evloev antes de que otro golpe lo enviara a la lona.

El campeón atacó con golpes a ras de piso y obligó al réferi a intervenir a los 4:54 del segundo asalto, apenas seis segundos antes de la campana. Volkanovski no solo conservó el título: también se convirtió en el primer peleador capaz de derrotar a Evloev dentro de las artes marciales mixtas.

La pelea coestelar presentó el tercer capítulo entre Petr Yan y Merab Dvalishvili. El georgiano impuso presión y encontró cierto éxito con su lucha durante los primeros asaltos, pero Yan ajustó su defensa, castigó el cuerpo y comenzó a controlar la pelea desde el golpeo.

Dvalishvili intentó más de 50 derribos a lo largo de los cinco rounds, aunque Yan defendió la enorme mayoría. El campeón llegó al último asalto con la indicación de su esquina de que la pelea se encontraba empatada y respondió con los cinco minutos que necesitaba. Los tres jueces entregaron tarjetas idénticas de 48-47, resultado que permitió a Yan retener el cinturón y cerrar la trilogía con ventaja de dos victorias contra una.

Lone’er Kavanagh también dejó una de las imágenes de la función. Ramazan Temirov alcanzó al británico con una derecha, pero Kavanagh respondió de inmediato con un uppercut de izquierda que cambió la pelea. Después lanzó una combinación que derribó a su rival y aseguró el nocaut técnico a los 4:28 del primer round.

En el peso completo, Alexander Volkov utilizó su alcance, el jab y las patadas para mantener a distancia a Rizvan Kuniev. El ruso incluso buscó una estrangulación por la espalda durante los segundos finales, aunque su adversario resistió hasta la campana. Volkov se llevó la decisión unánime con tarjetas de 29-28, 30-27 y 30-27, sumó su tercera victoria consecutiva y volvió a pedir una oportunidad por el campeonato.

Aaron Pico necesitó solamente 74 segundos para superar a Losene Keita. Primero lo derribó para establecer la amenaza de su lucha y, después de que Keita consiguió levantarse, lo alcanzó con una potente derecha recta. Pico continuó el ataque en el suelo hasta provocar la detención y consiguió la primera finalización de su trayectoria dentro de UFC.

La cartelera preliminar también produjo varios desenlaces contundentes. Dominick Reyes noqueó a Azamat Murzakanov en el primer asalto; Abdul Rakhman Yakhyaev detuvo a Nikita Krylov con golpes; Abus Magomedov sometió a Cam Rowston con una guillotina, y Kody Steele terminó a Noah Gugnon por nocaut.

Grant Dawson, Colby Thicknesse, Abubakar Vagaev, Daniel Santos e Iasmin Lucindo completaron la jornada con victorias por decisión. Thicknesse fue el único que necesitó una decisión dividida, mientras los otros cuatro convencieron a los tres integrantes del jurado.

UFC 333 dejó dos campeones todavía en la cima, el final del invicto de uno de los principales contendientes de la empresa y una cartelera cargada de definiciones tempranas. Volkanovski volvió a superar un desafío que parecía diseñado para poner fin a su reinado y Yan confirmó su superioridad en una rivalidad que necesitó tres peleas para encontrar una conclusión definitiva.

Resultados completos de UFC 333:



- Alexander Volkanovski derrotó a Movsar Evloev por nocaut técnico a los 4:54 del segundo asalto.

- Petr Yan derrotó a Merab Dvalishvili por decisión unánime (48-47, 48-47 y 48-47).

- Lone’er Kavanagh derrotó a Ramazan Temirov por nocaut técnico a los 4:28 del primer asalto.

- Alexander Volkov derrotó a Rizvan Kuniev por decisión unánime (29-28, 30-27 y 30-27).

- Aaron Pico derrotó a Losene Keita por nocaut técnico a los 1:14 del primer asalto.

- Dominick Reyes derrotó a Azamat Murzakanov por nocaut a los 2:40 del primer asalto.

- Abdul Rakhman Yakhyaev derrotó a Nikita Krylov por nocaut técnico a los 2:38 del primer asalto.

- Abus Magomedov derrotó a Cam Rowston por sumisión, mediante guillotina, a los 1:44 del primer asalto.

- Grant Dawson derrotó a Nurullo Aliev por decisión unánime (29-27, 29-27 y 29-27).

- Colby Thicknesse derrotó a Asaf Chopurov por decisión dividida (29-28, 29-28 y 28-29).

- Abubakar Vagaev derrotó a Jacob Malkoun por decisión unánime (29-28, 29-28 y 29-28).

- Daniel Santos derrotó a Bolaji Oki por decisión unánime (29-28, 29-28 y 29-28).

- Kody Steele derrotó a Noah Gugnon por nocaut a los 3:54 del primer asalto.

- Iasmin Lucindo derrotó a Nicolle Caliari por decisión unánime (30-27, 30-27 y 30-27).