Ulberg noquea a Prochazka ante Trump y conquista el título semipesado en un giro inesperado
En una cartelera que prometía una nueva coronación, el desenlace rompió cualquier guion previo. La noche ya estaba cargada de reflectores desde antes del primer golpe, cuando el presidente de Estados Unidos Donald Trump hizo su entrada al recinto como invitado de honor, robándose la atención del público en Miami y generando una ovación que convirtió la función en algo más que un evento deportivo.
Pero cuando la jaula se cerró, todo ese ruido encontró un desenlace inesperado. No fue la resistencia ni el caos controlado de Jiri Prochazka lo que marcó la noche, sino la precisión quirúrgica de Carlos Ulberg, quien necesitó apenas 3:45 minutos para noquear al favorito y quedarse con el título vacante de los semipesados, firmando una de las sorpresas más contundentes del año.
Durante el primer asalto, la pelea parecía inclinarse hacia el lado esperado. Prochazka (32-6-1), fiel a su estilo, comenzó retando, presionando y castigando las piernas de Ulberg. Incluso lo invitaba al intercambio directo, intentando imponer ese ritmo incómodo que lo había llevado a la élite. Ulberg (15-1), por momentos, lucía incómodo: tropezó, cayó tras un contacto y parecía estar a merced del dominio inicial del checo.
La narrativa, sin embargo, cambió en un instante. Un volado de zurda impactó de lleno en la quijada de Prochazka. El golpe no solo lo mandó a la lona, sino que apagó de inmediato cualquier intento de reacción. Ulberg no dudó: se lanzó con una ráfaga de golpes hasta que el réferi intervino, decretando el nocaut técnico.
“Todo el sacrificio en mi carrera ahora lo veo reflejado en este título”, soltó Ulberg tras la pelea, ya como campeón.
El contraste fue inevitable. Mientras Trump seguía como uno de los focos fuera de la jaula (saludando, recibiendo muestras de apoyo y siendo parte del espectáculo paralelo) dentro del octágono se consumaba un cambio de era. Prochazka, quien había sido vitoreado durante toda la semana, se quedó a las puertas de recuperar el trono. Ulberg, en cambio, pasó de retador incómodo a campeón en una sola secuencia.
En una noche donde la atención se dividió entre política, espectáculo y deporte, fue un solo golpe el que terminó por imponer orden.
Resultados UFC 327
- Cub Swason vence en su pelea de retiro por nocaut técnico en el primer round a Nate Landwehr
- Dominick Reyes le gana por decisión dividida a Johnny Walker
- Josh Hokit se impone por decisión unánime a Curtis Blaydes
- Paulo da Costa noquea en el tercer round a Azamat Murzakanov
- Carlos Ulberg noquea en el primer round a Jiri Prochazka
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