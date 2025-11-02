Una noche NBA en la Ciudad de México: ritmo, color y corazón bajo la duela
Antes de la ráfaga, de la velocidad… El sueño NBA ya se sentía desde horas previas. El tránsito de Día de Muertos retrasó la llegada a la Arena Ciudad de México, que daba la bienvenida con sus brillantes colores.
La variedad en los jerseys de los equipos fue un caleidoscopio lleno de matices: Celtics, Bulls, Warriors iluminaban el panorama. Entre la variedad había algunos atrevimientos políticamente incorrectos para la ocasión, como un jersey de los Lakers con el apellido Doncic en la espalda.
Algunas miradas castigaban el agravio. A los Mavericks aún les duele la partida del esloveno. Sin embargo, buscan como remedio a Cooper Flagg, el joven que con 18 años carga sobre sus hombros las ilusiones de la franquicia.
Así se notó en la presentación de los jugadores, ese momento en que se sienten las costumbres de la NBA . Los aplausos se escuchaban cada vez más fuerte. En Dallas comenzaron con Cooper Flagg y llegaron al tope con Clay Thompson. La afición mexicana premió con una estruendosa ovación a la estrella.
Del lado de los Pistons, la algarabía fue para Cade Cunningham. El jugador insignia respondió con palabras para el público: “Muchas gracias por venir. Mi español, poquito, pero amo a México. "¡Vámonos Pistons!” Las gargantas a máximo volumen premiaron el detalle.
La brillante duela estaba lista para la acción. Y ahí todo fue velocidad. Cuando se lograba alguna pausa, un grupo de alebrijes recordaban el Día de muertos. Mientras, el juego era una emoción constante. La afición festejaba que se mantuviera con pocos puntos de diferencia. El corazón no estaba dividido por colores, pero vivía contento de ver botar el balón naranja.
Así se vivió la fiesta.