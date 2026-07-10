Unai Simón se queda a menos de media hora del histórico récord de Walter Zenga
Después de seis partidos y 491 minutos, cayó la muralla española. Unai Simón recibió su primer gol en el torneo y se quedó a solo 26 minutos del récord del arquero con más tiempo imbatido en una misma edición de una Copa del Mundo. Aun así, su nombre pasará a la historia con otras marcas que sí pudo romper.
Este viernes 10 de julio se disputaron los cuartos de final entre España y Bélgica. El conjunto ibérico llegaba como el único equipo de la competencia sin anotaciones en contra; sin embargo, al minuto 41, tras un centro preciso de Timothy Castagne, el belga Charles De Ketelaere se convirtió, con un sólido cabezazo, en el primer futbolista en vencer el arco de La Furia Roja, acabando así con la histórica racha.
Walter Zenga seguirá siendo el dueño del récord
El poseedor de la marca de más tiempo sin recibir gol en un mismo Mundial seguirá siendo Walter Zenga. El exportero de la Azzurra cosechó 517 minutos con la meta intacta en Italia 1990, una cifra que, después de 36 años, se mantendrá vigente.
Por su parte, Unai Simón había colgado el cero ante Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay, Austria y Portugal desde el inicio del certamen, por lo que llegaba a este duelo ante Bélgica con 450 minutos invicto. Por esta razón, el guardameta español solo debía llegar al minuto 67 para empatar el récord, pero tras recibir la anotación en la primera mitad, su contador se detuvo de forma definitiva en 491 minutos.
Pese a todo, Unai Simón pasa a la historia
A pesar de haberse quedado a las puertas de la gloria absoluta, la marca de Simón tendrá como consuelo haber impuesto otros dos récords históricos. Por un lado, se convirtió en el portero con más tiempo invicto en la historia de los Mundiales en ediciones combinadas, contabilizando sus últimos compromisos en Qatar 2022 y los disputados ahora en Norteamérica 2026.
Y es que, desde que el japonés Ao Tanaka lo batió al minuto 51 en la tercera jornada del Mundial pasado, el arquero del Athletic Club de Bilbao no había concedido un solo tanto en tiempo regular ni en prórrogas mundialistas. Después de aquel juego, disputó los octavos de final ante Marruecos marchándose en blanco tras 120 minutos, antes de caer en la tanda de penales. Esto, sumado a los cinco partidos completos y los 41 minutos de este viernes, dejó un récord combinado de 650 minutos invicto.
Por otro lado, Simón superó a Iker Casillas y Andoni Zubizarreta como el portero español con más tiempo sin recibir un gol en una misma edición mundialista. Su hazaña adquiere un valor especial ya que lo consiguió desde el silbatazo inicial del torneo, mientras que los registros de las otras leyendas se dieron de forma intermedia entre un gol y otro.
* Unai Simón: 491 minutos (Norteamérica 2026)
* Iker Casillas: 433 minutos (Sudáfrica 2010)
* Andoni Zubizarreta: 320 minutos (México 1986)