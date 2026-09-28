Uruguay golea 4-1 a Corea del Sur en primer triunfo de Diego Forlán

El técnico interino Diego Forlán registró su primer triunfo al frente del equipo absoluto de Uruguay, con una goleada 4-1 en su visita a Corea del Sur, este lunes en el segundo amistoso de la gira asiática de la Celeste.

Cuatro días después de la derrota 3-1 en el descuento final en Japón, el equipo charrúa se desquitó con un partido muy sólido, en el que Darwin Núñez (13'), Giorgian de Arrascaeta (27') y un tanto en contra de Kim Min-jae (43') sentenciaron ya antes del descanso.

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En la segunda parte, Darwin Núñez (62') selló su doblete y puso el cuarto de cabeza, mientras que una de las estrellas surcoreanas, Lee Kang-in, firmó el tanto del honor local en el 80'.

La mala noticia del partido para Uruguay fue, sin embargo, el cambio por lesión de De Arrascaeta en el 77', después de dañarse aparentemente en la muñeca izquierda.

A pesar de ese percance, Uruguay pudo plasmar esta vez en el resultado los detalles esperanzadores que mostró en el anterior partido ante los nipones y Forlán, en su segundo partido como DT interino, suma así argumentos para convencer como seleccionador del equipo, antes de que en marzo se tome la decisión definitiva.

Uruguay cerrará su periplo de partidos de preparación en Asia con una visita a India el martes 6 de octubre.

Alineaciones:

Corea del Sur: Seung-gyu Kim - Young-Woo Seol (Tae Jun Park 72), Han-Beom Lee (Euijae Cho 81), Min-jae Kim (Tae-Hyeon Kim 46), Tae-Seok Lee (Min-su Kim 46) - Kang-In Lee, Bong Su Kim (Hyun Taek Cho 46), Jae-Sung Lee (Jun Choi 72), Hee-Chan Hwang (Jin-Seop Park 46) - Hyeongyu Oh (Se-Hun Oh 72), Heung-min Son (cap). DT: Robert Moreno (ESP)

Uruguay: Cristopher Fiermarin - Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez - Brian Rodríguez, Lucas Torreira - Rodrigo Bentancur (cap), Giorgian De Arrascaeta (Rodrigo Zalazar 77), Maximiliano Araujo, Darwin Núñez (Rodrigo Aguirre 86). DT: Diego Forlán. AFP