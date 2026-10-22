Valeria Amparán consigue primera plaza mexicana en boxeo para los Panamericanos

Valeria Amparán consiguió la primera plaza para México en el boxeo de los Juegos Panamericanos de Lima 2027. La boxeadora duranguense derrotó a la argentina Tatiana Flores en Puebla y avanzó a las semifinales del Campeonato Panamericano Continental Élite. El triunfo también le aseguró al menos una medalla de bronce, y ahora buscará el pase a la final.

En 2024, Amparán se convirtió en la primera mexicana en ganar el oro del Mundial Juvenil de la Asociación Internacional de Boxeo, celebrado en Budva, Montenegro, en la división de 48 kilogramos. Venció por decisión dividida a la uzbeka Jasmin Tokhirova. Ese mismo año ganó el torneo BoxAm, en España. Un año antes había conseguido el Campeonato Continental junior de Cali, Colombia.

El boxeo llegó gracias a su padre, Tomás Amparán Rocha, quien había practicado el deporte como amateur. Valeria empezó a entrenar a los 12 años; al principio, su papá le enseñaba a defenderse. Después ella le pidió competir. “Le dije: ‘Papá, quiero pelear’”, recordó. Dos años más tarde recibió su oportunidad. Desde entonces ha dicho que dedica sus peleas a él.

La familia también ha sido parte de su trayectoria fuera del ring. En 2024, cuando la selección juvenil viajó a un torneo internacional en Montenegro, sus familiares participaron en la recaudación de recursos para el viaje. En Durango entrena con Eduardo “Lalito” Bueno Torres, del gimnasio Bueno’s Boxing, y compagina el boxeo con sus estudios de Odontología en línea.

Al subir a la categoría élite y competir en los 51 kilogramos, Amparán comenzó a medirse con rivales de mayor experiencia, entre ellas la olímpica Fátima Herrera. “Vamos poco a poco, pelea por pelea para cumplir con los objetivos”, dijo durante el Grand Prix Élite. En agosto de 2026 ganó el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo tras vencer a la venezolana Irismar Cardozo.

Amparán también tiene como objetivo competir en Los Ángeles 2028. “Estoy trabajando para cumplir con una de mis metas que es llegar a Juegos Olímpicos", dijo al Comité Olímpico Mexicano.

Este viernes 23 de octubre enfrentará a la estadounidense Noelle Haro en las semifinales del Panamericano de Puebla y buscará un lugar en la pelea por el título.