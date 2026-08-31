Cruz Azul confirma fichaje de Erik Lira por el Mónaco
Víctor Velázquez confirmó que Erik Lira está por convertirse en jugador del Mónaco, después de varias semanas de negociaciones y de que el club que milita en la Liga francesa resolviera el problema con una plaza de extranjero que había frenado la operación.
“Fue un compromiso con Erik de que lo íbamos a apoyar si había una oferta de Europa. Nos demoramos en la negociación, pero tampoco el Mónaco tenía plaza y ya se está concretando”, dijo el presidente del Cruz Azul.
Velázquez explicó que la negociación fue y vino antes de alcanzar mejores condiciones para La Máquina.
“Estuvimos rebotando una negociación, pero desde mi punto de vista mejoramos las condiciones. Hubiéramos querido más, tal vez, pero nos sentimos tranquilos”, agregó.
El dirigente no reveló las cifras. De acuerdo con David Espinosa, de Fox Sports, y Adrián Esparza Oteo, de TUDN, el Mónaco pagará ocho millones de euros fijos y otros tres millones en variables por el 80 por ciento de los derechos de Lira. El Cruz Azul conservará el 20 por ciento para beneficiarse de una futura transferencia.
La Jornada y Excélsior reportaron además que el mediocampista de 26 años firmará un contrato por cinco temporadas con el conjunto del Principado.
La última traba era el cupo de extranjeros del Mónaco. Ese espacio se liberó con la salida de Folarin Balogun al Everton, movimiento que permitió destrabar la operación por Lira y resolver el problema que el propio Velázquez reconoció durante la negociación.
Lira dejará así a la Máquina después de cuatro años y un título de liga, para vivir su primera experiencia en el futbol europeo.