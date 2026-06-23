Vozinha, el fenómeno mundialista y viral que iba a llamarse ‘Jorge Valdano’
Las Copas del Mundo no pueden estar exentas de sorpresas y una de las más llamativas de la edición 2026 ha sido el portero de Cabo Verde, Vozinha, cuya explosión mediática lo reflejan las redes sociales.
El guardameta que antes del inicio del torneo no tenía relevancia global, se convirtió en una de las figuras más virales, pues empezó el torneo con apenas 50 mil seguidores en Instagram y tras sus destacadas actuaciones hoy ya cuenta con casi 16 millones.
Es así que el torneo ha demostrado que el público no ve tanto antecedentes sino narrativas.
Mientras figuras posicionadas por más de dos apariciones en los mundiales, como Thibaut Courtois (17.9M) y Manuel Neuer (14.8M), mantienen un crecimiento lineal y predecible sustentado en su trayectoria, los guardametas de las naciones debutantes han provocado efectos mediáticos que desafían las leyes del marketing deportivo tradicional.
El caso de Vozinha es más llamativo porque su valor en Transfermarkt es de apenas 50 mil euros, una cifra que no refleja la valía de su colaboración para que Cabo Verde iniciara el Mundial empatando con España e hiciera lo propio frente a Uruguay.
Además de ello está su historia de vida, pues el torneo lo encontró con problemas de su madre para recibir el visado estadounidense y poder acompañarlo en los partidos. Previo al juego de este domingo ante Uruguay, la madre pudo ingresar a territorio mundialista.
La presencia de su madre es significativa porque Vozinha pasó una infancia criado más bien por sus abuelos, luego de que su madre trabajaba por largas jornadas. Eran los días en que el arquero había sido bautizado como Vozinha porque así se le conoce a las abuelas en su país natal.
Sus compañeros de juego en las calles le llamaban así porque frecuentemente sufría bullying y le recriminaban que fuera con su abuela a buscar refugio. Ese apodo además fue además el sobrenombre de Josimar, su nombre real, pese a que su padre lo quiso bautizar como Jorge Valdano.
El propio Vozinha relató a FIFA.com que ese era el nombre que había elegido su padre, dada su afición por el futbol, y como el juez no quiso ponerle así por no ser un nombre portugués, el elegido fue Josimar, en honor al jugador brasileño que disputó el Mundial de 1986.
Hoy Vozinha cuenta entonces con un número de seguidores en Instagram que multiplica por 26 la cifra de habitantes de su país, de apenas 600 mil habitantes.
Este boom del torneo se vio también con la actuación de Eloy Room, el arquero de Curazao, quien superó el 1.1M de seguidores tras una noche legendaria de 15 atajadas ante el conjunto ecuatoriano.
Este fenómeno contrasta con la realidad de los arqueros latinoamericanos más mediáticos y conocidos, como el argentino Emiliano 'Dibu' Martínez (14.8M), el brasileño Alisson Becker (8.8M) y el mexicano Guillermo Ochoa (3.5M).
El aficionado digital ya no solo sigue al escudo o a la marca, sino a la narrativa. El contraste entre los 17.9M de Courtois y los 15.7M de Vozinha no es solo numérico, sino cualitativo, y refleja cómo el entorno mundialista es capaz de indagar en la emotividad y el mérito deportivo por encima de las campañas de patrocinio.