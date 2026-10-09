Vuelve a casa como estrella: Jacqueline Ovalle liderará al Tri Femenil en Aguascalientes

Jacqueline Ovalle, figura del Tricolor y estrella del Orlando Pride que en su momento se convirtió en el fichaje femenino más caro a nivel mundial, no esconde su entusiasmo por volver a casa con la Selección Mexicana. El combinado nacional sostendrá un amistoso ante Jamaica en su tierra natal, Aguascalientes, como parte de su preparación rumbo a las fases finales del Campeonato Concacaf W.

“La verdad es que es un privilegio poder portar la camiseta de México aquí en Aguascalientes. Sé que es la primera vez que juega la selección femenil mayor aquí. Entonces, para mí es un gusto y un placer poder estar con toda mi familia y toda mi gente”, declaró Ovalle en la conferencia de prensa previa al cotejo que albergará el Estadio Victoria este viernes 9 de octubre a las 19:00 horas.

Durante el evento, la atacante no ocultó la nostalgia al recordar cómo de niña acudía a dicho inmueble como aficionada de un deporte que en ese entonces era visto como exclusivo para hombres. Hoy celebra que el futbol femenino haya abierto un camino que la pone de nuevo en ese escenario, con la diferencia de que esta vez saltará a la cancha para representar a su país.

“Mis primeros recuerdos fueron venir a ver al equipo varonil de los Rayos del Necaxa con mis amigas, mis compañeras de futbol, mi papá y mi hermano… Ahora me he encontrado con compañeras de mis viejos equipos, amigos, mis entrenadores me han contactado y se siente su apoyo. Sin ellos no hubiera sido la jugadora que soy hoy en día; quiero agradecerles a ellos y a la gente que estará presente”, compartió.

De la historia no se vive: Con hambre de más

En otros temas, “La Maga” abordó lo ocurrido en 2025, cuando rompió el mercado al concretarse su traspaso del Tigres al Orlando Pride de la NWSL por 1.5 millones de dólares, la transferencia más costosa en la historia del futbol femenino en su momento. Y si bien esa cifra fue superada posteriormente por el traspaso de la francesa Grace Geyoro del PSG al London City Lionesses (1.9 millones), el nombre de Ovalle quedó marcado en la historia del balompié internacional.

Pese a ese hito, la delantera dejó en claro que no se conforma con lo conseguido y que lo más valioso de ese movimiento fue el salto de nivel, que la llevó a compartir cancha con varias de las mejores del mundo.

“De la historia no se vive, se siguen rompiendo marcas y récords, y ahora lo importante es cómo evolucionas en tu día a día... El jugar con futbolistas que tienen muchísima experiencia en mundiales, como Marta y Barbra Banda, te pone otras expectativas y te manda a otros parámetros”, señaló.

Esta selección debe ser eferente para las niñas de todo el país

Por su parte, el director técnico Pedro López explicó las razones por las cuales el equipo ha optado por recorrer distintas plazas del país durante el último año, visitando ciudades como Puebla, Tlaxcala, Ciudad Juárez, Zacatepec, Zacatecas y Toluca. El estratega comentó que el objetivo es generar arraigo con la afición de toda la República, especialmente con las niñas que ven en las seleccionadas a sus ídolas

“Como referentes, estas jugadoras tienen que ayudar al crecimiento del futbol femenil en México. Una de las maneras es ser cercanas a las aficionadas”, afirmó el entrenador. De igual forma, destacó a Ovalle como un modelo a seguir: “Veo en 'Jacqui' el ejemplo de la jugadora mexicana por su nivel competitivo, valentía, calidad técnica y descaro en la cancha. Ha destacado por ir rompiendo techos, por no ponerse límites y por no conformarse”.

Finalmente, López habló sobre su encuentro ante Jamaica, asegurando que México saldrá a proponer con ganas de llevarse la victoria, más allá de que se un duelo amistoso.

“Elegimos a Jamaica por sus cualidades, sobre todo físicas, su velocidad y por el tipo de duelos que nos podemos encontrar. Siempre me gustaría que seamos nosotras las que vamos a por ellas, no ellas las que vienen con el balón a por nosotras”.

Tras este encuentro, la Selección Mexicana Femenil volverá a medirse ante Jamaica el próximo martes 13 de octubre en Querétaro. Posteriormente, el 28 de noviembre en Mansfield, enfrentará a Haití en el choque de cuartos de final del Campeonato Concacaf W.