¡Vuelve la Liga MX!; así están los clubes de cara al regreso a la actividad
Terminó la primera fase de la Leagues Cup 2026 y solamente cuatro equipos de 18 obtuvieron su pase a la siguiente ronda, por lo que es momento de regresar a la jornada 4 de la Liga MX.
De los 18 equipos participantes solamente cinco no lograron la victoria en los tres partidos que disputaron: San Luis, Pumas, Querétaro, Tijuana y Puebla, con estos últimos dos siendo los únicos equipos dentro de toda la competencia, incluyendo clubes de MLS, que no sumaron un solo punto.
Por otro lado están los cuatro clasificados a la siguiente ronda: León, América, Toluca y Monterrey, que representarán a la Liga MX en los Cuartos de final. De toda la Liga MX solamente América y León se fueron sin derrota de la primera ronda, con los “panzas verdes” como los únicos del lado mexicano que terminaron con paso perfecto.
LOS PERDEDORES
En el caso de los clubes que no consiguieron victoria, el único que comparte el mal paso en ambos torneos fue San Luis, puesto 14 en Leagues Cup y 15 en Liga MX. En el torneo local tampoco sabe lo que es el triunfo, mientras que en la competencia internacional solamente obtuvo un empate.
En cuanto a Pumas, Tijuana y Querétaro, los tres se encuentran en posiciones de liguilla dentro de la Liga MX, mientras que en Leagues Cup se mantuvieron en la parte baja de la tabla. Xolos está invicto; Gallos y universitarios comparten 6 unidades, demostrando que lo del torneo internacional pudo ser solo un traspié.
Puebla fue el peor representante mexicano en Leagues Cup, con cero puntos, tres derrotas, y 11 goles en contra. Su realidad en el torneo nacional es un tanto distinta, pues si bien no está en puestos de liguilla, su récord de una victoria, un empate y una derrota lo tienen en la posición 11 con 4 unidades.
CON AL MENOS UNA VICTORIA
Por encima de estos equipos estuvieron Atlante, Necaxa, Atlas, Pachuca, Santos y Chivas, que por lo menos consiguieron un triunfo en el torneo contra la MLS. El inicio del rebaño en la liga mexicana ha sido irregular, por lo que deberá encontrar estabilidad.
Atlante demostró que tiene un proyecto serio basado en jóvenes. En Liga MX suma 4 unidades, demostrando que su regreso a la categoría es acompañado de un proyecto que intenta ser sólido, un caso similar al del Pachuca.
Necaxa y Atlas suman un triunfo más que lo que lograron en Leagues Cup, en donde solamente cosecharon una victoria, por lo que ambos se encuentran peleando por puestos de liguilla en el torneo casero.
Quien sorprendió con su victoria en Leagues Cup fue Santos, que derrotó en la última jornada a Philadelphia Union, ya que se encuentra en penúltimo lugar de la Liga MX.
CON 6 PUNTOS, PERO SIN CLASIFICACIÓN
Tres equipos se quedaron fuera de los cuartos de final del torneo binacional por diferencia de goles: Juárez, Tigres y Cruz Azul. Dos de estos equipos compiten en lo más alto de la liga, mientras que Bravos es quien sorprendió con su buen paso en Leagues Cup, sumando las victorias que no puede presumir en Liga MX.
Los que tienen buena participación en ambos torneos fueron Monterrey y Cruz Azul, que se encuentran dentro de puestos de liguilla en México y plantaron cara a los estadunidenses en Leagues Cup.
LOS CLASIFICADOS
El más sorprendente es León, pues su paso perfecto en Leagues Cup dista de sus apenas 3 puntos en Liga MX. La fiera ahora deberá encarar los dos torneos con una plantilla corta, mientras América y Toluca son los mejores en ambos torneos, con las águilas siendo el único equipo mexicano que sigue invicto en ambas competencias.