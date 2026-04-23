Atlante regresa a Liga MX tras adquirir certificado del Mazatlán FC
El histórico Atlante confirmó su regreso a la Liga MX a partir del torneo Apertura 2026, luego de adquirir el certificado de afiliación que pertenecía a Mazatlán FC, en una operación acordada con Grupo Salinas.
En un comunicado oficial, el club informó que el movimiento pone fin a 12 años compitiendo en la segunda división y representa el cumplimiento del principal objetivo institucional desde la llegada de Emilio Escalante a la presidencia.
“El Club de Futbol Atlante informa con enorme orgullo su regreso a la Liga MX tras 12 años de militancia en la división de ascenso”, señala la nota de prensa, en el que se detalla que la adquisición del certificado permitirá su participación en el máximo circuito a partir del próximo torneo.
La institución azulgrana calificó el retorno como consecuencia de un proceso sostenido dentro y fuera de la cancha, subrayando su carácter histórico dentro del futbol mexicano. “Una institución histórica, protagonista de grandes capítulos en nuestro balompié y símbolo de pasión popular, regresa al lugar que por historia, tradición y jerarquía le corresponde”, añadió.
Atlante también destacó el desempeño reciente en la Liga de Expansión como parte del camino que desembocó en su regreso a Primera División, aunque no precisó detalles financieros de la operación ni las condiciones específicas del acuerdo.
De cara a su nueva etapa, el club aseguró que afrontará el reto con ambición deportiva. “Volvemos a Primera División con la firme intención de ser protagonistas, competir al más alto nivel y escribir nuevas páginas de gloria”, apuntó.
El mensaje incluyó un reconocimiento a su afición por el respaldo durante más de una década fuera del máximo circuito. “Su lealtad fue motor, inspiración y fuerza en cada paso del camino”, indicó.
Atlante cerró el comunicado con un mensaje enfático sobre su retorno: “¡Les prometimos volver y aquí ya estamos!”.