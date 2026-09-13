Isaac del Toro gana en Montreal y manda un aviso antes del Mundial
Isaac del Toro llegará al Campeonato Mundial como uno de los nombres a seguir. El mexicano ganó este domingo el Grand Prix Cycliste de Montréal, una prueba del UCI WorldTour de 214.4 kilómetros que este año tuvo un ingrediente especial: recorrió prácticamente el mismo escenario en el que se disputará el Mundial dentro de dos semanas.
El ciclista del UAE Team Emirates-XRG decidió la carrera junto al francés Paul Seixas. Ambos se separaron del grupo de favoritos durante la última vuelta y llegaron juntos a la subida final sobre Avenue du Parc. Del Toro lanzó el ataque a unos 300 metros de la meta y dejó atrás a Seixas para conseguir el triunfo. Su compañero Brandon McNulty, campeón defensor, terminó tercero.
La victoria llegó además después de un inicio complicado en Canadá. Dos días antes, Del Toro había quedado lejos de los primeros lugares en el Grand Prix de Québec y posteriormente reconoció que no se había sentido bien. En Montreal encontró una respuesta completamente distinta y aprovechó el trabajo de McNulty y Adam Yates durante los kilómetros finales.
El resultado también prolongó el dominio del UAE Team Emirates-XRG en Montreal. El equipo ha ganado las últimas cinco ediciones: Tadej Pogačar se impuso en 2022 y 2024, Adam Yates en 2023, McNulty en 2025 y ahora Del Toro en 2026.
El mexicano volverá al mismo circuito el 27 de septiembre, cuando se dispute la prueba élite varonil del Campeonato Mundial. Esta vez no llegará solamente como candidato: ya sabe cómo ganar ahí.