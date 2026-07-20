¡Y en el mismo estadio! Marc Cucurella ganó Mundial de clubes y de selecciones en un año
Marc Cucurella se convirtió en el segundo futbolista en conquistar el Mundial de Clubes y la Copa del Mundo después de ganar a Argentina en la final del Mundial 2026, y ambos trofeos en el mismo lugar.
En el mismo estadio en el que levantó el primer Mundial de Clubes en su nuevo formato con el Chelsea el año pasado, es el que lo vio alzar la Copa del Mundo este 2026, firmando así un par de temporadas que lo afianzan como uno de los mejores defensas del planeta, razón por la que el Real Madrid lo fichó en este mercado.
El ahora defensor de los merengues formó parte de una defensa que únicamente concedió un tanto en toda la Copa del Mundo, la mejor marca en la historia.
Cucurella se une así a Enzo Fernández como los únicos dos jugadores en conquistar ambos torneos; el argentino lo hizo primero, coronándose campeón con su selección en Qatar 2022 y después consiguiendo el título de clubes con el Chelsea.
LAS COMPARACIONES
Con el Chelsea, Cucurella disputó seis de los siete encuentros en el Mundial de Clubes, perdiéndose solo uno en la fase de grupos; en la Copa del Mundo disputó todos los minutos de los ocho encuentros jugados.
Fuera de aquel partido ante el Esperanza de Túnez, el español disputó todos los minutos con el equipo londinense, mientras que con España sumó 750 minutos después de todo el torneo, incluyendo el tiempo extra ante Argentina en la final.
Curiosamente Enzo Fernández, que también estuvo en esa final con el Chelsea ante el PSG, tampoco disputó todo el partido en ese entonces; en aquella ocasión salió de cambio al minuto 61, mientras que en la final del Mundial fue expulsado en el 90+3 del tiempo regular.
EL FUTURO DE CUCURELLA
El español se despidió del Chelsea en plena Copa del Mundo, cuando se anunció su fichaje por el Real Madrid para la campaña 26/27, reforzando una defensa merengue que será restructurada para la temporada entrante con la llegada también de Ibrahim Konaté y Denzel Dumfries, provenientes del Liverpool e Inter de Milán respectivamente.
Durante el Mundial, Cucurella registró dos asistencias y un 92 por ciento de precisión en sus pases, además de una tarjeta amarilla; en la temporada pasada tuvo problemas junto a su club, pues el Chelsea terminó en la décima posición, fuera de cualquier competencia europea y sin ganar ningún título.
En lo individual, disputó 50 partidos entre Premier League, Champions League y copas locales, en donde anotó un gol y dio 4 asistencias, pero fue su rendimiento a la defensiva lo que llamó la atención del Real Madrid, por lo que concretó su fichaje para la campaña que está por comenzar.
En cuanto a su palmarés, Cucurella cuenta ya con una Copa del Rey con el Barcelona, una Conference League y un Mundial de Clubes con el Chelsea; a nivel selección sumó una Copa del Mundo a sus ya ganados Juegos Olímpicos y Eurocopa.