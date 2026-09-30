Yankees y Padres arrollan en el inicio de los playoffs de la MLB

Inicios arrolladores de los Padres de San Diego, con un 8-0 sobre los Cachorros de Chicago, y 9-0 de los Yankees de Nueva York sobre los Medias Rojas de Boston, marcaron el inicio de la postemporada de las Grandes Ligas de beisbol este martes.

Ambos equipos iniciaron sus respectivas series como favoritos, al igual que los Bravos de Atlanta, que se impusieron 5-3 a los Phillies de Philadelphia, mientras que la gran sorpresa fue la victoria 6-3 a domicilio de los Medias Blancas de Chicago ante los Astros de Houston.

Por San Diego, la victoria se construyó desde la lomita con una brillante salida de Michael King, quien lanzó siete innings completos en los que permitió un hit, deleitando a los fieles de los Padres que celebraron cada lanzamiento en el Petco Park.

Los dominicanos Fernando Tatis Jr. y Manny Machado lideraron la ofensiva: el jardinero de 27 años conectó su primer homerun de postemporada mientras que Machado impulsó dos carreras con dos imparables.

En Yankee Stadium, los Bombarderos utilizaron una fórmula similar con Cam Schlittler lanzando 6.1 entradas en las que permitió dos hits sin carreras.

Sin embargo, este iba a ser el día de Ben Rice, quien lideró el ataque con dos jonrones, incluido un Grand Slam en la octava entrada que llevó la ventaja a nueve y sentenció cualquier oportunidad de remontada de Boston.

"Desde el primer contacto pensé que se iba", comentó Rice. "Es increíble ser parte de momentos como este, frente a los Medias Rojas y en Nueva York, no hay nada mejor que esto".

Riley explota en el momento justo

En el primer turno del día, en Atlanta un cuadrangular de tres carreras de Austin Riley en la octava entrada sentenció la victoria de los Bravos de Atlanta 5-3 sobre los Phillies de Philadelphia en Truist Park.

Riley, de 29 años, conectó una recta al jardín derecho que descansó en la primera fila en un momento crítico con dos outs en la pizarra.

"Esto significa mucho para mí, luché todo el año por este equipo y esta ciudad, me siento increíble pero esto es apenas el inicio".

White Sox, dominantes en Houston

Mientras tanto, White Sox logró su primer triunfo en postemporada desde la temporada 2021 al imponerse 6-3 sobre los Astros de Houston en el Daikin Park.

Chicago, que clasificó a los playoffs después de ganar 60 partidos en el 2025, conectó once imparables incluido un jonrón de Colson Montgomery en la parte alta de la cuarta entrada.

Un triunfo en uno de los próximos dos partidos de la ronda de comodín les daría a los Medias Blancas su primera victoria en una serie de playoffs desde la temporada 2005, cuando se coronaron campeones de la Serie Mundial.