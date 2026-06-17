Yoane Wissa, el primer goleador de Congo en Mundiales que estuvo a punto de perder la vista
En una Copa del Mundo llena de debuts y sorpresas, la República Democrática del Congo no podía quedarse atrás, y en Estados Unidos, México y Canadá 2026 ha marcado el primer tanto mundialista en su historia gracias a un cabezazo certero de su centro delantero Yoane Wissa, el futbolista más valioso dentro del combinado africano.
Nacido en la comuna francesa de Épinay-sous-Sénart, Wissa cuenta con ascendencia congoleña, lo que le permitió ser seleccionado por los africanos. Su carrera, como la de muchos otros futbolistas de dicho continente, comenzó en Francia, desde las inferiores hasta su consagración en la primera división, lo que le permitió emigrar eventualmente a la Premier League.
Antes de adentrarse al futbol, Wissa era fanático del rugby, un deporte que también practicaba, pero fue a los 17 años que decidió dejarlo de lado y enlistarse en las inferiores del LB Chateaureoux; su rendimiento en la tercera división llamó la atención Angers de la Ligue 1, quien se hizo con su ficha en el 2016, pero que a mitad de temporada lo cedió al Stade Laval, y posteriormente al Ajaccio de la segunda división.
En el 2018 firmó con el Lorient y fue donde su carrera realmente despegó, disputando 128 partidos y participando en 53 anotaciones con 37 goles y 16 asistencias durante sus cuatro temporadas en el equipo. Esto interesó al Brentford de la Premier League, quien comenzó negociaciones con el atacante.
UN INCIDENTE QUE CAMBIÓ LA VIDA DEL CONGOLEÑO
Mientras se estaba llevando a cabo el acuerdo, Wissa sufrió un incidente en su vida personal que aun arrastra a la fecha. La tarde del 2 de julio del 2021 una mujer se presentó en la puerta de su casa diciendo que era fanática del delantero, pero mientras ambos hablaban, la mujer irrumpió en su casa y lanzó un líquido corrosivo en su rostro, causando heridas oculares en el futbolista.
Después de ser hospitalizado, y de que la mujer intentara también llevarse a la hija del futbolista pero fracasara, la intervención quirúrgica permitió a Wissa conservar la vista. Recuperándose físicamente del ataque, las negociaciones con el Brentford continuaron y terminaron por concretarse en agosto del 2021.
Cuatro años después, su buen desempeño hizo que el Newcastle United lanzara una oferta por el congoleño de 55 millones de euros. En la temporada 25/26 anotó en tres ocasiones durante los 28 partidos que disputó, y que lo convirtieron en el futbolista con mayor valoración dentro de la plantilla de la República Democrática del Congo para la Copa del Mundo del 2026.
De acuerdo con el portal Transfermarket, Yoane Wissa, de 29 años quien también se graduó de la PFA Business School en Gestión Empresarial Global del Fútbol en 2025, cuenta con un valor de mercado de 25 millones de dólares, un precio mayor que el propio Cristiano Ronaldo, que para el 2026 cuenta con un valor de 10 millones, aunque esto último en gran parte por su edad, ya que tiene 41 años. Ahora, el congoleño ha pasado a la historia como el primero de su nación en marcar en una justa mundialista.